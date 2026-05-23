८०० वर्षांपूर्वी बांधलेला ‘हा’ किल्ला आजही अभेद्य का मानला जातो?

Varsha Balhe

देवगिरी किल्ला

महाराष्ट्रातील सर्वात अभेद्य आणि ऐतिहासिक किल्ल्यांपैकी एक!

कुठे आहे हा किल्ला?

छत्रपती संभाजीनगरजवळ वसलेला देवगिरी किल्ला ‘दौलताबाद किल्ला’ म्हणूनही ओळखला जातो.

कोणी बांधला?

इ.स. ११८७ मध्ये यादव राजा भिल्लम पाचवा याने किल्ल्याची निर्मिती केली.

राजधानीचे शहर

यादवांची राजधानी असलेला देवगिरी किल्ला नंतर मोहम्मद बिन तुघलकने ‘दौलताबाद’ नावाने प्रसिद्ध केला.

अभेद्य रचना

हा किल्ला एका अखंड कातळाच्या उंच टेकडीवर कोरलेला आहे.

भूलभुलैया आणि गुप्त बोगदे

शत्रूंना गोंधळात टाकण्यासाठी वळणावळणाचे रस्ते आणि अंधारे बोगदे तयार करण्यात आले होते.

पाण्याची भन्नाट व्यवस्था

किल्ल्यात मोठे जलसाठे आणि कालवे तयार करून पाण्याची समस्या दूर केली होती.

चांद मीनार आणि मेंढा तोफ

६० मीटर उंच चांद मीनार आणि विशाल ‘मेंढा तोफ’ हे किल्ल्याचे मुख्य आकर्षण आहे.

