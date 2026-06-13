ना सिमेंट, ना विटा! तरीही ८०० वर्षांपासून भक्कम उभी असलेली महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक विहीर

Shubham Banubakode
अमरावती जिल्ह्यातील तळेगाव दशासर येथील ऐतिहासिक पायविहिर आहे.
800-Year-Old Historic Stepwell
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श्री हनुमान मंदिराच्या आवारातील ही पायविहीर यादवकालीन असल्याचे मानले जाते.
800-Year-Old Historic Stepwell
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अभ्यासकांच्या मते, या पायविहिरीची रचना आणि बांधकाम पद्धती प्राचीन इजिप्शियन वास्तुकलेशी साधर्म्य दर्शवते.
800-Year-Old Historic Stepwell
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या पायविहिरीच्या बांधकामात सिमेंट, चुना किंवा विटांचा वापर करण्यात आलेला नाही.
800-Year-Old Historic Stepwell
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विहिरीत वापरण्यात आलेले दगड परिसरात कुठेही आढळत नाही. त्यामुळे हे दगड दूरवरून आणण्यात आले असावेत, असा अंदाज आहे.
800-Year-Old Historic Stepwell
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या पायविहिरीत वर्षभर पाणी उपलब्ध असते. पावसाळ्यात विहीर तुडुंब भरते. त्यानंतर आजुबाजुचा परिसर पाण्याखाली जातो.
800-Year-Old Historic Stepwell
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मुघल काळापासून ते सुमारे 1970 पर्यंत तळेगाव दशासर परिसरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत हीच पायविहीर होती.
800-Year-Old Historic Stepwell
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आज या विहिरीचे पाणी वापरले जात नसले, तरी तिचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अबाधित आहे.
800-Year-Old Historic Stepwell
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