9 कॅरेट सोन्याचा नवा ट्रेंड! 22 कॅरेटपेक्षा स्वस्त, पण किती शुद्ध?

Vinod Dengale

सोनं

सध्या गुंतवणूक म्हटलं की 24 कॅरेट आणि दागिने म्हटलं की 22 कॅरेट सोन्याची लोकप्रियता जास्त आहे.

Gold 

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नवा ट्रेंड

पण सध्या बाजारात 9 कॅरेट सोन्याचा नवीन ट्रेंड सुरू आहे.

Gold New Trend

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Gen Z

9 कॅरेटचा ट्रेंड वाढण्यामागे Gen Z ग्राहकांकडून यास वाढलेली मागणी हे मोठे कारण ठरतं आहे.

Gen Z

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9 कॅरेट

मात्र खरेदी करण्याआधी 9 कॅरेट नेमकं किती शुद्ध असतं? आणि किती रुपयांना विकलं जात?

9 Caret Gold

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किती सोनं?

24 कॅरेट जसं 99.9% शुद्ध असतं. तर 9 कॅरेट सोनं 37.5% शुद्ध असतं आणि यात बाकी इतर धातू मिसळलेले असतात.

Gold Purity

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किंमत कमी

सोन्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे 24k, 22k, आणि 18k पेक्षा याची किंमत खूप कमी आहे.

9k Gold 

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भाव

सध्याच्या भावानुसार देशभरात 9 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅमचा भाव 54,300 ते 55,000 रुपये असा आहे.

9k Gold Price

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कशात वापर?

9 कॅरेट सोन्याचा वापर मुख्यतः चेन, अंगठी, पेंडंट आणि छोटे इअररिंग्स यामध्ये केला जात आहे.

9k Use

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LPG Gas Cylinder Safety Check

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