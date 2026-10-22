LPG गॅस सिलेंडरवर A, B, C, D का लिहिलेलं असतं? 98% लोकांना माहीतचं नाही

Vinod Dengale

गॅस

तुम्ही घरी LPG गॅस सिलेंडर वापरता मात्र सिलेंडरवर असणारी ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे का?

LPG Gas Cylinder

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A, B, C, D

गॅस सिलेंडर घेताना आपण वजन, सील तपासतो पण सिलेंडरच्या वरच्या भागावर धातूच्या पट्टीवर लिहिलेल्या A, B, C किंवा D या कोडकडे दुर्लक्ष करतो.

Gas Cylinder Code

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कोड

गॅस सिलेंडरवर असलेला A, B, C किंवा D हा कोड नेमका काय सांगतो?

ABCD code 

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कशासाठी

हा एक्सपायरी डेट नसून सिलेंडरच्या पुढील अनिवार्य सुरक्षा तपासणीची कालमर्यादा सांगतो. यात कोड आणि अंक असतात.

Security 

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कोडचा अर्थ

यातील कोडचा अर्थ A: जानेवारी ते मार्च, B: एप्रिल ते जून, C: जुलै ते सप्टेंबर आणि D: ऑक्टोबर ते डिसेंबर

Code Meaning 

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उदाहरण

उदाहरणार्थ, सिलेंडरवर B-27 असं लिहिलं असेल, तर त्याची पुढील सुरक्षा तपासणी एप्रिल ते जून 2027 या कालावधीत नियोजित आहे.

Example 

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10 वर्ष

नियमानुसार LPG सिलेंडरची पहिली अनिवार्य तपासणी 10 वर्षांनी केली जाते. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी पुन्हा तपासणी केली जाते.

10 Years Security

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Dussehra in Pakistan

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