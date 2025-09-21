Saree Looks in Navratri : ९ रंगांमध्ये साडीत खास दिसायचंय, तर 'या' अभिनेत्रींचा लूक पाहा

Sandeep Shirguppe

नवरात्री

नवरात्रीतील प्रत्येक दिवसासाठी ठरलेल्या 9 रंगांमध्ये घातलेल्या साडीत खास दिसायचं आहे तर यासाठी काही गोष्टी पाळाव्या लागतील.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

पांढरी साडी (पहिला दिवस)

नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी पांढरी साडी शुभ मानली जाते. यासाठी तुम्ही आलिया भट्ट हिच्या सब्यासाची डिझाईन केलेल्या साडीपासून प्रेरणा घेऊ शकता.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

लाल साडी (दुसरा दिवस)

तहिलानी डिझाईन केलेली लाल रंगाची साडी घातलेली कटरीना कैफ लूक तुम्ही पाहू शकता.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

निळी साडी (तिसरा दिवस)

निळ्या रंगाची साडी घालायची असेल तर करीना कपूरचा शिफॉन साडी लुक परफेक्ट ठरेल.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

पिवळी साडी (चौथा दिवस)

जान्हवी कपूरसारखी साधी पिवळी साडी चौथ्या दिवशी उत्तम पर्याय ठरू शकते.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

हिरवी साडी (पाचवा दिवस)

हिरव्या रंगाची साडी जर फॅन्सी लुकसाठी पाहत असाल, तर माधुरी दीक्षितचा सिल्क साडी लुक नक्की पाहा.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

राखाडी साडी (सहावा दिवस)

नयनताराचा सिल्क कॉटन स्ट्राइप्स असलेला ग्रे (राखाडी) साडी लुक सहाव्या दिवशी उत्तम ठरेल.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

केशरी साडी (सातवा दिवस)

केशरी रंगाची साडी सणाचा उत्साह वाढवते. यासाठी कॉटनची प्लेन साडी घ्या आणि तिचा बॉर्डर गोल्डन ठेवा.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

मोरपंखी हिरवी साडी (आठवा दिवस)

मोरपंखी हिरवी साडी परिधान करणं शुभ मानलं जातं. तुम्ही सिल्कची साडी निवडा, ज्यावर गोल्डन प्रिंट असेल तर आणखी चांगले दिसाल.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

गुलाबी साडी (नववा दिवस)

नवव्या दिवशी तुम्ही साई पल्लवीसारखी गुलाबी रंगाची साडी घालू शकता.

Saree Looks in Navratri

|

esakal

आणखी पाहा...