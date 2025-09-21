दही साखर खाणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत!

Aarti Badade

साखर घातलेलं दही: चांगले की वाईट?

साखर घातलेलं दही चवीला खूप छान लागतं, पण त्याचे शरीरावर नेमके काय परिणाम होतात, हे तुम्हाला माहीत आहे का?

ऊर्जा आणि ताजेतवाने

साखर घातलेल्या दह्यामुळे शरीराला आणि मेंदूला लगेच ग्लुकोजचा पुरवठा होतो, ज्यामुळे ऊर्जा मिळते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते.

पचनासाठी उत्तम

हे दही पोटासाठी चांगले मानले जाते. यामुळे पित्तदोष कमी होतो आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.

सावधान! वजन वाढू शकते

साखरेमुळे दह्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे, जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास वजन वाढण्याचा धोका असतो.

मधुमेहाच्या रुग्णांनी टाळावे

मधुमेहाच्या रुग्णांनी साखर घातलेलं दही खाणे टाळावे, कारण त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू शकते.

योग्य प्रमाणात खा

साखर घातलेलं दही खाण्याचे फायदे आहेत, पण ते योग्य प्रमाणातच खाणे महत्त्वाचे आहे.

अंतिम सल्ला

कोणतेही आरोग्यविषयक बदल करण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

