तळलेलं तेल वारंवार गरम करताय? आरोग्यावर होतात 'हे' गंभीर परिणाम!

तेल पुन्हा पुन्हा गरम केल्यावर त्यात हानिकारक रसायने आणि टॉक्सिन्स तयार होतात. हे विषारी घटक अन्नाद्वारे शरीरात शिरून आरोग्याला मोठी इजा पोहोचवतात.
वारंवार उकळलेल्या तेलातून 'फ्री रॅडिकल्स' निर्माण होतात. हे घटक शरीरातील पेशींना हानी पोहोचवतात, ज्यामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो.
अशा तेलामुळे शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) वाढते आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता वाढते.
पुन्हा गरम केलेले तेल पचायला जळ असते. याच्या सेवनामुळे ॲसिडिटी, गॅस, पोटात जळजळ आणि अपचनाच्या समस्या वारंवार उद्भवू लागतात.
तेलातील विषारी घटक शरीराबाहेर टाकण्याचे काम यकृताला करावे लागते. वारंवार अशा तेलाचे सेवन केल्याने यकृताच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.
तेल पुन्हा वापरल्याने त्यातील घटक शरीराची नैसर्गिक रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करतात, ज्यामुळे तुम्ही वारंवार आजारी पडू शकता.
या तेलातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसमुळे त्वचा कोरडी पडणे, मुरूम येणे आणि अकाली केस गळणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते.
तेलामध्ये काही नैसर्गिक पोषक घटक असतात, परंतु वारंवार गरम केल्यामुळे ही सर्व जीवनसत्त्वे आणि पोषक मूल्ये पूर्णपणे नष्ट होतात.
आरोग्य जपण्यासाठी प्रत्येक वेळी शक्यतो ताजे तेल वापरा. एकदा तळलेले तेल पुन्हा वापरणे टाळणे, हाच निरोगी राहण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे.
