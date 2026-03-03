किडनी फेल्युअरचा धोका टाळण्यासाठी बाबा रामदेव यांनी सांगितले रामबाण तोडगे!

Aarti Badade

किडनीच्या समस्या आणि कारणे

आजकाल किडनी स्टोन, सूज आणि किडनी डॅमेज होणे या समस्या सामान्य झाल्या आहेत. कमी पाणी पिणे आणि अस्वस्थ खाण्याच्या सवयी ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत.

आयुर्वेदिक उपचारांचा फायदा

बाजारू औषधांपेक्षा आयुर्वेदिक उपचार किडनीसाठी अधिक प्रभावी ठरतात. याचे कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत आणि किडनी नैसर्गिकरित्या डिटॉक्स होण्यास मदत होते.

औषधी वनस्पतींचा 'हा' रस प्या

कडुनिंब, पिंपळाच्या पानांचा रस, कासनी, गोखरू (सराटा), कोथिंबीर आणि पुदिना यांचा एकत्रित रस प्यायल्याने किडनीचे आजार मुळापासून बरे होऊ शकतात.

कोथिंबीर - किडनीचा खरा मित्र

कोथिंबीरमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन A, C, K मुबलक असतात. आहारात कोथिंबीरचा समावेश केल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि किडनी निरोगी राहते.

किडनी स्टोनसाठी 'कुळीथ' डाळ

जर तुम्हाला किडनी स्टोनचा त्रास असेल, तर दररोज कुळीथाच्या डाळीचे सेवन करा. या डाळीतील संयुगे नैसर्गिकरित्या किडनी स्टोन विरघळवण्यास मदत करतात.

मधुमेह असलेल्यांसाठी कारल्याचा रस

ज्यांना मधुमेहामुळे किडनीचा त्रास आहे, त्यांनी कारल्याचा रस प्यावा. चव आवडत नसेल तर त्यात टोमॅटो प्यूरी मिक्स करा. यामुळे पोट साफ होते आणि साखरेवर नियंत्रण राहते

आठवड्यातून एकदा 'हा' नियम पाळा

बाबा रामदेव यांच्या मते, आठवड्यातून किमान एकदा कारल्याचा रस पिणे मधुमेहाचा धोका कमी करते आणि किडनीची कार्यक्षमता वाढवते. निरोगी जीवनशैलीसाठी हे छोटे बदल करा.

