जगातील ९०% लोक उजव्या हाताने लिहितात, तर उर्वरित १०% लोक डाव्या हाताने का लिहितात? कारण...

Mansi Khambe
पेन धरण्यापासून ते जेवण्यापर्यंत, जगातील बहुतेक लोक उजव्या हाताने लिहितात. पण या गर्दीत असे काही लोक आहेत ज्यांचे हात विरुद्ध दिशेने फिरतात. तीच त्यांची ओळख बनते.
या १० टक्के लोकांमध्ये असे काय खास आहे जे त्यांना गर्दीपासून वेगळे करते? ९० टक्के लोक उजव्या हाताने का लिहितात? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
जगभरात केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, अंदाजे ९० टक्के लोक उजव्या हाताने लिहितात. ही सवय केवळ लिहिण्यापुरती मर्यादित नाही तर बहुतेक दैनंदिन कामांमध्ये देखील दिसून येते.
शास्त्रज्ञांच्या मते, त्याची मुळे आपल्या मेंदूच्या कार्यपद्धतीत आहेत. मानवी मेंदू दोन भागात विभागलेला आहे. डावा भाग शरीराच्या उजव्या बाजूला नियंत्रित करतो. उजवा भाग डाव्या बाजूला नियंत्रित करतो.
जेव्हा एखादी व्यक्ती भाषा शिकते, वाचते किंवा लिहिते तेव्हा मेंदूचा डावा भाग अधिक सक्रिय असतो. हाच भाग उजव्या हाताला निर्देशित करतो.
मेंदू कमीत कमी ऊर्जा खर्च करून कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. उजव्या हाताने लिहिणे हा मेंदूसाठी अधिक थेट आणि ऊर्जा-कार्यक्षम मार्ग आहे. म्हणूनच बहुतेक लोक नकळतपणे उजव्या हाताचे बनतात.
वैज्ञानिकदृष्ट्या, जर एखादी व्यक्ती डाव्या हाताने लिहित असेल तर मेंदूला प्रथम मेंदूच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात भाषेचे संकेत हस्तांतरित करावे लागतात.
ही प्रक्रिया जास्त वेळ घेणारी आणि जास्त ऊर्जा घेणारी असते. म्हणूनच मेंदू नैसर्गिकरित्या उजव्या हाताला प्राधान्य देतो आणि मानवांमध्ये ही आवड लहानपणापासूनच विकसित होते.
आता प्रश्न असा उद्भवतो की, मेंदू उजव्या हाताला प्राधान्य देत असताना काही लोक डाव्या हाताने का लिहितात? तज्ञांच्या मते, काही मुलांच्या मेंदूच्या ऊर्जा व्यवस्थापन पद्धती बालपणात वेगळ्या पद्धतीने विकसित होतात.
म्हणूनच, त्यांचे मेंदू त्यांना उजव्या हाताने लिहिण्यास भाग पाडत नाहीत आणि ते नैसर्गिकरित्या डाव्या हाताकडे वळतात. हळूहळू, ही सवय त्यांची ओळख बनते.
डावखुरा किंवा उजवा हात असण्यात अनुवंशशास्त्र देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते असे मानले जाते. जर दोन्ही पालक उजवे हात असतील तर मुलाची डावखुरा असण्याची शक्यता अंदाजे ९ टक्के असते.
जर एक पालक डावखुरा असेल तर ही शक्यता १९ टक्के वाढते. शिवाय, जर दोन्ही पालक डावखुरा असतील तर मुलाची डावखुरा असण्याची शक्यता अंदाजे २६ टक्के असते.
