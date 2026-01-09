जगातील सर्वात महागडे लोणचे कोणते? किंम्मत जाणून व्हाल थक्क

Mansi Khambe
जेवणासोबत लोणचे खाल्ल्याने त्याची चव वाढते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की लोणचे देखील लक्झरी श्रेणीत येऊ शकते?
Expensive Pickle
ESakal
भारतीय घरांमध्ये बनवलेले लोणचे स्थानिक आणि स्वस्त मानले जाते. परंतु तुम्हाला माहित आहे का की जगभरात असे काही लोणचे आहेत ज्यांची किंमत आणि तयारी पद्धती दोन्ही आश्चर्यकारक आहेत?
Expensive Pickle
ESakal
लोकप्रिय अमेरिकन टीव्ही शो मोस्ट एक्सपेंसिस्टसाठी एक खास लोणचे तयार करण्यात आले होते. या शोमध्ये श्रीमंत लोक कोणत्या गोष्टींवर सर्वात जास्त पैसे खर्च करतात हे दाखवण्यात आले आहे.
Expensive Pickle
ESakal
याच शोसाठी, द रिअल दिल नावाच्या एका प्रीमियम ब्रँडने एक अनोखे आणि महागडे लोणचे तयार केले. या खास लोणचेचे नाव २४ कॅरेट सोन्यापासून प्रेरित होऊन २४ कॅरेट असे ठेवण्यात आले होते.
Expensive Pickle
ESakal
नेहमीच्या काकडी किंवा आंब्याऐवजी गाजर वापरले जात होते. परंतु गाजर देखील नेहमीच्या पद्धतीने कापले जात नव्हते. ते मौल्यवान रत्नांच्या आकारात कोरले गेले होते.
Expensive Pickle
ESakal
ज्यासाठी खूप मेहनत आणि गुंतागुंतीची कारागिरी आवश्यक होती. हे लोणचे खास बनवण्यासाठी, खूप महागडे आणि दुर्मिळ घटक वापरले गेले.
Expensive Pickle
ESakal
यामध्ये शॅम्पेन व्हिनेगर, मोडेनाचा व्हाइट बाल्सॅमिक व्हिनेगर आणि स्पेनचा व्हिनेगर डी जेरेझ यांचा समावेश होता. मीठ ओरेगॉन समुद्री मीठ होते.
Expensive Pickle
ESakal
मसाल्यांमध्ये इराणी केशर, एका जातीची बडीशेप परागकण, फ्रेंच मिरची आणि मेक्सिकन व्हॅनिला बीन्सचा समावेश होता. म्हणूनच हे लोणचे केवळ चवीचेच नाही तर गुणवत्तेचे देखील प्रतीक बनले आहे.
Expensive Pickle
ESakal
हे लोणचे केवळ शोच्या चित्रीकरणासाठी बनवण्यात आले होते आणि ते बाजारात कधीही विकले गेले नाही, म्हणजेच ते सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध नव्हते.
Expensive Pickle
ESakal
काही लोणचे त्यांच्या दुर्मिळतेमुळे आणि घटकांमुळे खूपच महाग असतात. गंडक नदीतील चेपुआ माशांपासून बनवलेले लोणचे काजू आणि मनुक्यांपेक्षाही महाग मानले जाते. त्याची किंमत प्रति किलोग्रॅम हजार रुपयांपर्यंत असू शकते.
Expensive Pickle
ESakal
Train High Voltage Wires Generator
ESakal