90 रुपयांमध्ये मध्ये मिळतं 24 कॅरेटसारखं सोनं?

सध्या सोने महाग झाले आहे त्यामुळे लोक स्वस्त कुठे मिळते असा पर्याय शोधत आहेत. मात्र बाजारात एका बनावट सोन्याचा धंदा वाढतोय.
हे बनावट सोनं म्हणजे 'बांग्लादेशी रेड गोल्ड'. याला Aka Stone असेही म्हटले जाते. दिसायला अगदी 24 कॅरेट सोन्यासारखे!
तर नाही! हे तांबे आणि इतर स्वस्त धातूंचे मिश्रण असते.
विशेष प्रक्रियेत तयार केल्यामुळे याचा रंग गडद सोनेरी आणि खूप चमकदार दिसतो.
रंग आणि चमक अगदी खऱ्यासारखी
वजन जवळपास सोन्यासारखे
उत्कृष्ट कटिंग आणि पॉलिश
साध्या तपासणीत लगेच ओळखू येत नाही
खरे सोने हे 16 हजार रुपये प्रति ग्रॅम आहे तर हे बनावट “रेड गोल्ड” केवळ 90 रुपये प्रति ग्रॅमल मिळते.
स्वस्तात सोने मिळत आहे या मोहात अनेक जण मोठ्या फसवणुकीचे बळी ठरतात.
नेहमी हॉलमार्क असलेले सोने खरेदी करा, संशयास्पद ऑफर टाळा, अतिशय स्वस्त दरांवर लगेच विश्वास ठेवू नका आणि प्रमाणित ज्वेलर किंवा लॅबकडून तपासणी करा.
