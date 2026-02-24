चारशे वर्षांचं गूढ अखेर उघडलं! शिवरायांच्या जवळच्या व्यक्तीची समाधी सापडली

Sandip Kapde

शोध

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जवळच्या व्यक्तीची समाधीचा ऐतिहासिक शोध अखेर यशस्वी ठरला आहे.

उलगडा

देवगड तालुक्यातील श्री कुणकेश्वर मंदिर परिसरातील वृंदावन हेच अमात्यांचे समाधीस्थान असल्याचे पुराव्यांनिशी सिद्ध झाले.

संशोधन

इतिहास अभ्यासक रणजित हिर्लेकर आणि संदीप परब यांनी संयुक्तपणे सखोल अभ्यास पूर्ण केला.

पुरावे

या निष्कर्षासाठी ऐतिहासिक कागदपत्रे, पत्राचार आणि समकालीन दप्तरांचा चिकित्सक वापज करण्यात आला.

प्रकाशन

हा शोधनिबंध कोकण इतिहास पत्रिका मध्ये प्रसिद्ध झाला असून अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरत आहे.

कार्यक्रम

शोधनिबंधाचे प्रकाशन संत गोन्सालो गार्सिया महाविद्यालय येथे पार पडले.

परंपरा

मौखिक कथनांवर न थांबता ठोस ऐतिहासिक आधार जोडल्यामुळे या शोधाला शास्त्रीय मान्यता मिळाली.

नाते

कुणकेश्वर देवालयाशी अमात्यांच्या वंशजांचा दीर्घकालीन संबंधही या अभ्यासातून अधोरेखित झाला.

ओळख

अनेक वर्षांच्या अनभिज्ञतेनंतर वृंदावनाला आता अधिकृत ऐतिहासिक ओळख प्राप्त झाली आहे.

प्रशासन

नारोपंत नीळकंठ यांनी स्वराज्याच्या प्रशासनात अमात्य म्हणून अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

नकाशे

सर्व्हे नकाशांच्या आधारे त्यांच्या समाधीचे नेमके स्थान मंदिरालगत असल्याचे स्पष्ट झाले.

कोकण

या शोधामुळे कोकणातील मराठा कालखंडाच्या अभ्यासाला नवे परिमाण मिळाले आहे.

पर्यटन

ऐतिहासिक अधिष्ठान मिळाल्याने या स्थळाचे पर्यटनमूल्यही वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संदर्भ

इतिहासप्रेमी, संशोधक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी हा शोधनिबंध मार्गदर्शक ठरणार आहे.

ठेवा

हा शोध महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशात एक महत्त्वाची भर घालणारा ठरतो.

