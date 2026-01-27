पित्ताशयातील खडा ठरू शकतो सायलेंट किलर! दुर्लक्ष करू नका 'या' लक्षणांकडे

Aarti Badade
अनेकांना वाटते की पोटदुखी किंवा गॅस हा सामान्य त्रास आहे. पण पित्ताशयातील खड्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तो 'गॅलस्टोन पॅनक्रायटिटीस' सारख्या जीवघेण्या आजारात बदलू शकतो."
जेव्हा पित्ताशयातील एक छोटा खडा घसरून स्वादुपिंडाच्या पित्त नलिकेत अडकतो, तेव्हा स्वादुपिंडाला सूज येते. यालाच 'गॅलस्टोन पॅनक्रायटिटीस' म्हणतात.
गॅलस्टोन पॅनक्रायटिटीसची सुरुवातीची लक्षणे जेवणानंतर पोट फुगल्यासारखे वाटणे, अस्वस्थता किंवा सतत अॅसिडिटी होणे यामुळे रुग्ण याला 'गॅसचा त्रास' समजण्याची चूक करतात.
पोटाच्या वरच्या भागात वेदना होत असतील आणि त्या पाठीच्या दिशेने सरकत असतील, हे पित्ताशयातील खड्यांचे लक्षण असू शकते. घाम येणे किंवा उलट्या होणे धोक्याचे संकेत आहेत.
वेळेवर उपचार न मिळाल्यास रक्तदाब कमी होतो, शरीरातील ऑक्सिजन पातळी खालावते आणि किडनीसारखे महत्त्वाचे अवयव निकामी होऊन मृत्यू ओढवू शकतो.
जेवणानंतर पोट फुगल्यासारखे वाटणे,तेलकट पदार्थ खाल्ल्यावर अॅसिडीटी होणे,पोटाच्या वरील भागात जडपणा जाणवणे, मळमळ किंवा उलट्या होणे,पोटाच्या मध्यभागी किंवा उजवीकडे वेदना, सतत गॅसचा त्रास होणे.
तज्ज्ञांच्या मते, पित्ताशयातील मोठे खडे जास्त हालचाल करत नाहीत, पण छोटे खडे सहज निसटून नलिकेत अडकतात आणि स्वादुपिंडाला गंभीर संसर्ग पोहचवतात.
गॅलस्टोनचे निदान करणे अत्यंत सोपे आहे. केवळ एका 'बेसिक अल्ट्रासाऊंड' (USG Abdomen) चाचणीद्वारे पित्ताशयात खडे आहेत की नाही, हे वेळीच समजते.
पित्ताशयातील खडे काढण्याची शस्त्रक्रिया ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. खड्यांमुळे होणाऱ्या गुंतागुंतीतून मृत्यू होण्याचे प्रमाण शस्त्रक्रियेच्या धोक्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
