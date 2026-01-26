ॲसिडिटीचा त्रास? हा 1 चहा ठरेल रामबाण!

Aarti Badade

चहा सुटत नाहीये?

अनेकांना सकाळी उठल्याबरोबर वाफाळलेला चहा लागतोच, पण त्यानंतर होणारी जळजळ आणि ॲसिडिटी दिवसाची सुरुवात खराब करते. जर तुम्हालाही चहा सोडणं कठीण जात असेल, तर ही पद्धत नक्की वापरून पहा.

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

दुधाच्या चहाचा पर्याय: लेमन टी

दुधाचा चहा प्यायल्याने पोट फुगणे किंवा मळमळणे असे त्रास होतात. यावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे 'ब्लॅक लेमन टी'. हा चहा पचायला हलका असतो आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतो.

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

लिंबाचे आरोग्यदायी फायदे

लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे केवळ तुमची प्रतिकारशक्ती वाढवत नाही तर पचनशक्तीही सुधारते. लेमन टी घेतल्याने शरीरातील पित्ताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते.

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

आल्याची जादू

चहाची चव आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी त्यात थोडे आले ठेचून टाका. आले पोटाच्या समस्या दूर ठेवते आणि घसा खवखवणे किंवा सर्दी-खोकल्यापासून आराम देते.

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

तुळस आणि मसाला 

चहामध्ये २-३ तुळशीची पाने टाकल्यास चहा अधिक गुणकारी होतो. जर तुम्हाला आवडत असेल तर चिमूटभर काळी मिरी पावडर टाकून तुम्ही याला 'मसाला लेमन टी'चे स्वरूप देऊ शकता

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

बनवण्याची योग्य पद्धत

लक्षात ठेवा, लिंबू कधीही उकळत्या चहामध्ये पिळू नका, यामुळे चहा कडू होऊ शकतो. गॅस बंद केल्यानंतरच लिंबाचा रस घाला. साखरेऐवजी थोडा मध वापरल्यास हा चहा अधिक पौष्टिक होईल.

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

दिवसभर फ्रेश राहा!

हा चहा प्यायल्याने तुम्हाला जडपणा जाणवणार नाही आणि तुम्ही दिवसभर उत्साही राहाल. आता ॲसिडिटीची भीती न बाळगता आपल्या चहाच्या वेळेचा आनंद घ्या!

Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!

|

sakal

हिवाळ्यात तुमच्या लाडक्या पाळीव प्राण्यांना जपा; लक्षात ठेवा 'या' 7 गोष्टी!

Health Tips for Dogs and Cats.

|

sakal

येथे क्लिक करा