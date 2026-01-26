ॲसिडिटीचा त्रास? हा 1 चहा ठरेल रामबाण!

Aarti Badade
अनेकांना सकाळी उठल्याबरोबर वाफाळलेला चहा लागतोच, पण त्यानंतर होणारी जळजळ आणि ॲसिडिटी दिवसाची सुरुवात खराब करते. जर तुम्हालाही चहा सोडणं कठीण जात असेल, तर ही पद्धत नक्की वापरून पहा.
Love Tea but Hate Acidity? Here’s the Perfect Solution!
दुधाचा चहा प्यायल्याने पोट फुगणे किंवा मळमळणे असे त्रास होतात. यावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे 'ब्लॅक लेमन टी'. हा चहा पचायला हलका असतो आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतो.
लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे केवळ तुमची प्रतिकारशक्ती वाढवत नाही तर पचनशक्तीही सुधारते. लेमन टी घेतल्याने शरीरातील पित्ताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते.
चहाची चव आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी त्यात थोडे आले ठेचून टाका. आले पोटाच्या समस्या दूर ठेवते आणि घसा खवखवणे किंवा सर्दी-खोकल्यापासून आराम देते.
चहामध्ये २-३ तुळशीची पाने टाकल्यास चहा अधिक गुणकारी होतो. जर तुम्हाला आवडत असेल तर चिमूटभर काळी मिरी पावडर टाकून तुम्ही याला 'मसाला लेमन टी'चे स्वरूप देऊ शकता
लक्षात ठेवा, लिंबू कधीही उकळत्या चहामध्ये पिळू नका, यामुळे चहा कडू होऊ शकतो. गॅस बंद केल्यानंतरच लिंबाचा रस घाला. साखरेऐवजी थोडा मध वापरल्यास हा चहा अधिक पौष्टिक होईल.
हा चहा प्यायल्याने तुम्हाला जडपणा जाणवणार नाही आणि तुम्ही दिवसभर उत्साही राहाल. आता ॲसिडिटीची भीती न बाळगता आपल्या चहाच्या वेळेचा आनंद घ्या!
