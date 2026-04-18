सांगलीच्या माणसाने स्वतःच्या वजना इतकं सोनं दिलं होतं 'दान', आंबेडकरांनी देखील केलेलं कौतुक

Saisimran Ghashi
धनी दादासाहेब वेळणकर (उर्फ धनी वेलणकर) हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सांगलीचे नामवंत उद्योगपती होते.
त्यांनी सांगली येथील प्रसिद्ध गजानन स्पिनिंग अँड वीविंग मिल्स या कापड गिरणीचे संस्थापक आणि मालक म्हणून काम पाहिले.
ते प्रामाणिकपणा, सचोटी आणि समाजसेवेच्या दृष्टिकोनासाठी ओळखले जात होते.
ते एक महान गणपती भक्त होते.
१९ जानेवारी १९४७ रोजी गजानन मिलच्या आवारात त्यांचा सुवर्ण तुला कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात पार पडला.
या कार्यक्रमात तराजूच्या एका पारड्यात सोन्याच्या विटा ठेवण्यात आल्या होत्या
त्या दिवशी त्यांचे वजन १२८ पौंड (५१२० तोळे) भरले, ज्याची किंमत सुमारे ५.३८ लाख रुपये होती.
यातील २ लाख रुपये सामाजिक संस्थांना दान केले गेले आणि उरलेल्या ३ लाख रुपयांचे दान विविध ट्रस्टना समाजोपयोगी कार्यासाठी दिले गेले.
