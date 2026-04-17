हापूस आंब्याचे दर उतरले! तुमच्या जिल्ह्यात डझनचा दर किती? पाहा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi

रत्नागिरी (मुख्य बाजारपेठ)

रत्नागिरीत आवक वाढल्याने डझनचा दर दर्जाप्रमाणे ४०० ते १,२०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.

|

esakal

मुंबई (वाशी मार्केट)

वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या आवकीमुळे हापूस ५०० ते १,००० रुपये प्रति डझनने उपलब्ध आहे.

|

esakal

पुणे (मार्केट यार्ड)

पुणे मार्केट यार्डात सध्या हापूसचा डझनचा भाव ८०० ते १,२०० रुपयांच्या दरम्यान आहे.

|

esakal

कोल्हापूर (बाजार समिती)

कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पेट्यांची आवक झाल्याने दर ६०० ते १,००० रुपये प्रति डझन झाले आहेत.

|

esakal

नाशिक (किरकोळ बाजार)

नाशिकमध्ये दर्जेदार हापूस ७०० ते १,१०० रुपये प्रति डझन या किमतीत विकला जात आहे.

|

esakal

सांगली (स्थानिक मार्केट)

सांगलीच्या बाजारपेठेत हापूसचे दर उतरले असून डझनचा भाव ६०० ते १,१०० रुपयांपर्यंत आहे.

|

esakal

सातारा (बाजारपेठ)

सातारा जिल्ह्यात आवक मध्यम असल्याने हापूसचा दर ६०० ते ९०० रुपये प्रति डझन इतका आहे.

|

esakal

सोलापूर (जिल्हा बाजार)

सोलापूरमध्ये स्थानिक मागणी जास्त असल्याने हापूस १,२०० ते २,००० रुपये प्रति डझन दराने मिळत आहे.

|

esakal

येथे क्लिक करा