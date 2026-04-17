हापूस आंब्याचे दर उतरले! तुमच्या जिल्ह्यात डझनचा दर किती? पाहा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi
रत्नागिरीत आवक वाढल्याने डझनचा दर दर्जाप्रमाणे ४०० ते १,२०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या आवकीमुळे हापूस ५०० ते १,००० रुपये प्रति डझनने उपलब्ध आहे.
पुणे मार्केट यार्डात सध्या हापूसचा डझनचा भाव ८०० ते १,२०० रुपयांच्या दरम्यान आहे.
कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पेट्यांची आवक झाल्याने दर ६०० ते १,००० रुपये प्रति डझन झाले आहेत.
नाशिकमध्ये दर्जेदार हापूस ७०० ते १,१०० रुपये प्रति डझन या किमतीत विकला जात आहे.
सांगलीच्या बाजारपेठेत हापूसचे दर उतरले असून डझनचा भाव ६०० ते १,१०० रुपयांपर्यंत आहे.
सातारा जिल्ह्यात आवक मध्यम असल्याने हापूसचा दर ६०० ते ९०० रुपये प्रति डझन इतका आहे.
सोलापूरमध्ये स्थानिक मागणी जास्त असल्याने हापूस १,२०० ते २,००० रुपये प्रति डझन दराने मिळत आहे.
