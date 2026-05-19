Aadhaar App Shutdown : आधार अॅप बंद होणार; लगेच करा हे काम, नाहीतर अडचणीत याल

जर तुम्ही मोबाईलमध्ये mAadhaar अॅप वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

Aadhaar App बंद होणार

UIDAI ने स्पष्ट केले आहे की mAadhaar अॅप लवकरच बंद करण्यात येणार आहे. आता नवीन Aadhaar App उपलब्ध करण्यात आले आहे.

अधिक सुरक्षा

आधीपेक्षा अधिक सुरक्षा, गोपनीयता आणि नवीन फीचर्स देण्यात आले आहेत.

युजर्सना सायबर फटका

आधारशी संबंधित वेगवेगळे अॅप्स बदलल्याने युजर्सना सायबर फटका बसतो.

सोपा अनुभव

UIDAI च्या माहितीनुसार, नवीन अॅप वापरकर्त्यांना अधिक सुरक्षित आणि सोपा अनुभव देईल.

e-KYC करणेही अधिक सोपे

सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता प्रत्येक ठिकाणी आधारची झेरॉक्स देण्याची गरज कमी होणार आहे. या अॅपच्या माध्यमातून e-KYC करणेही अधिक सोपे होईल.

नवीन अॅपमध्ये QR कोड

नवीन अॅपमध्ये QR कोड आणि फेस ऑथेंटिकेशनच्या मदतीने ओळख शेअर करण्याची सुविधा आहे.

गोपनीयतेवर अधिक भर

आधारशी संबंधित फसवणूक आणि डेटा लीकच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने UIDAI आता गोपनीयतेवर अधिक भर देत आहे.

