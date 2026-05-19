घरात आणलेली केळी किती दिवसात संपवावी?

Apurva Kulkarni
आरोग्यासाठी केळी ही फायदेशीर असते. जास्त पिकलेली केळी सुद्धा अनेकांना आवडते.
परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? तुम्ही जास्त पिकलेली केळी किती दिवस खाऊ शकतात.
केळीमध्ये अनेक पोषक घटक आहे. जे तुमच्या पचनासाठी आणि हृदयासाठी फायदेशीर असतात.
केळीचा जेव्हा काळे डाग येतात तेव्हा ती केळी पुर्णपणे पिकलेली असते. ती केळी आतून सुरक्षित आणि अँटीऑक्सिडंट्सनं भरलेली असते.
सोलून ठेवलेली किंवा जास्त काळी झालेली केळी खाणं शक्यतो टाळा ते आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं.
उन्हाळ्यात कापलेले फळं खाणं शक्यतो टाळावं, ते पोटासाठी हानिकारक असतं.
पिकलेली केळी तुम्ही खाऊच शकता, परंतु जास्त दिवसापासून घरात पडलेली किंवा सोलून ठेवलेली केळी शक्यतो टाळा.
