OTP नाही, PIN नाही… तरी खातं रिकामं! ‘आधार स्कॅम’ नेमका काय आहे?

फक्त आधारवर पैसे चोरीला जात आहेत. OTP किंवा पासवर्ड नसतानाही खात्यातून पैसे काढले जात आहेत.
ही फसवणूक AEPS आधार स्कॅम म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये फक्त आधार नंबर आणि बोटांचा ठसा वापरला जातो.
हा स्कॅम प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोकांना लक्ष्य करतो. जनधन खाते आणि बायोमेट्रिक व्यवहार करणारे लोक अधिक धोक्यात असतात
फसवणूक करणारे आधी आधार आणि बायोमेट्रिक डेटा चोरी करतात. त्यांना हा डेटा अनेकदा लीक झालेल्या रेकॉर्डमधून मिळतो.
चोरी केलेल्या डेटावरून बनावट फिंगरप्रिंट तयार केला जातो. हा फिंगरप्रिंट AEPS मायक्रो ATM वर वापरून तुमच्या खात्यातील पैसे काढले जातात पैसे काढले जातात.
खाते धारकला माहिती नसतानाही खात्यातून पैसे गायब होतात. कारण व्यवहार अधिकृत असल्यासारखा दिसतो.
चोरी केलेले पैसे थेट म्युल अकाउंटमध्ये पाठवले जातात. ही खाती भाड्याने घेतलेली किंवा हॅक केलेली असतात.
यावर तज्ज्ञांच्या मते GPS सक्षम मशीन हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो. नोंदणीकृत ठिकाणाव्यतिरिक्त व्यवहार झाला तर तो आपोआप फेल होईल.
आधार स्कॅमपासून वाचण्यासाठी बायोमेट्रिक लॉक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे काम UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटवर करता येते.
