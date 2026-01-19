स्विस बँकेत पैसा ठेवल्यावर किती व्याज मिळतं? आकडे पाहून चकित व्हाल

स्विस बँक

स्विस बँकचे नाव ऐकताच गोपनीयता आणि सुरक्षा आठवते. लोकांना वाटते पैसे तिथे ठेवले तर वाढतील, पण हे खरं नाही.

स्विस बँकचे वैशिष्ट्य

स्विस बँक 'हाय रिटर्न' नाही, तर 'सेफ मनी' म्हणून प्रसिद्ध आहेत. येथे पैसे वाढण्यापेक्षा सुरक्षित राहणे महत्त्वाचे असते.

सेविंग अकाउंटवर व्याज दर

स्विस बँकमध्ये सेविंग अकाउंटवर साधारण 0% जवळपास व्याज मिळते. म्हणजे पैसा सुरक्षित राहतो, पण वाढत नाही.

भारतात का जास्त व्याज

भारतात बँका जमा केलेली रक्कम ग्राहकांना कर्ज म्हणून देतात आणि नफा कमावतात. त्यामुळे जास्त व्याज मिळते.

स्विट्जर्लंडचे मॉडेल वेगळे

स्विट्जर्लंडमध्ये स्विस बँकेचे काम हे महागाई कमी ठेवणे आणि चलन मजबूत ठेवणे हे आहे आणि त्यासाठीच स्विस बँक या पैशाचा वापर करते. त्यामुळे व्याज खूप कमी मिळते.

फिक्स्ड डिपॉझिटची शक्यता

स्विस बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये सेविंगपेक्षा थोडे जास्त रिटर्न मिळू शकतो. पण ते व्याजही भारतापेक्षा खूप कमी आहे.

नेगेटिव्ह इंटरेस्ट

कधी मोठी रक्कम ठेवली तर बँक ब्याज देण्याऐवजी स्विस बँक तुमच्याकडून शुल्क वसूल करते. याला “नेगेटिव्ह इंटरेस्ट” किंवा “कस्टडी फी” म्हणतात

एक वर्षात रक्कम वाढेल की घटेल?

समजा तुम्ही स्विस बँकेत 10 लाख रुपये ठेवले तर 1 वर्षात रक्कम जास्त वाढत नाही आणि जर कस्टडी फी लागली तर पैसे थोडे घटूही शकतात.

सुरक्षिततेसाठी निवड

स्विस बँकेत गुंतवणूकदारांनाकडून पैसे वाढवण्यासाठी नाही तर पैसे सुरक्षित राहावे यासाठी ठेवले जातात.

