Konkan: रत्नागिरीतील आरे वारे समुद्रकिनारा - निसर्गाने बहाल केलेला खजिना!

Aare Ware Beach, Ratnagiri
कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे जवळ आरे वारे समुद्र किनारा आहे. या समुद्रकिनाऱ्यावर मिळणारी शांतता न विसरण्यासारखी आहे.
येथे डोंगराने विभागलेले आरे आणि वारे हे दोन किनारे, नेत्रदीपक सूर्यास्त आणि निवांत वातावरण अनुभवायला मिळते.
या समुद्रकिनाऱ्यांवरील शांत आणि संयमी लाटा, स्वच्छ वाळू तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या ताजेतवान करतात.
गणपतीपुळे आणि रत्नागिरीपासून काहीच अंतरावर असलेला आरे वारे समुद्र किनारा फेरफटका मारण्यासाठी, शांततेसाठी आणि निसर्गाच्या सानिध्यात फोटो काढण्यासाठी अगदी योग्य ठिकाण आहे.
ज्यांना साहसी खेळ आवडतात, त्यांच्यासाठी ‘ओव्हर द सी’ झिपलाइन देखील आहे. ही झिपलाईन पक्ष्यासारखं समुद्रावर उडण्याची आणि अथांग निळाशार समुद्र सौंदर्य पाहण्याचा अनुभव देते.
रत्नागिरी शहरापासून हा समुद्रकिनारा जवळच असून टॅक्सी किंवा खाजगी गाडीने येथे जाता येते. तसेच गणपतीपुळ्याहून तर ८ ते ११ किमी अंतरावरच असून या समुद्रकिनाऱ्यावर रिक्षा किंवा टॅक्सीने जाऊ शकतो.
दरम्यान, या भागात गर्दी कमी असली तरी पर्यटकांनी पाण्यात उतरताना सुचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने वारे बीच अधिक योग्य आहे.
आरे वारे समुद्रकिनाऱ्याला भेट देणार असाल, तर गणपतीपुळे येथील प्रसिद्ध मंदिरालाही भेट देऊन आशीर्वाद घेता येतो.
