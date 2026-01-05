Aare Ware Beach, Ratnagiri

 

Konkan: रत्नागिरीतील आरे वारे समुद्रकिनारा - निसर्गाने बहाल केलेला खजिना!

Aare Ware Beach, Ratnagiri: रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरे वारे समुद्र किनारा त्याच्या सौंदर्याने मोहित करतो.

Pranali Kodre

Aare Ware Beach, Ratnagiri

आरे वारे समुद्र किनारा

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे जवळ आरे वारे समुद्र किनारा आहे. या समुद्रकिनाऱ्यावर मिळणारी शांतता न विसरण्यासारखी आहे.

Aare Ware Beach, Ratnagiri

डोंगराने विभागलेले दोन किनारे

येथे डोंगराने विभागलेले आरे आणि वारे हे दोन किनारे, नेत्रदीपक सूर्यास्त आणि निवांत वातावरण अनुभवायला मिळते.

Aare Ware Beach, Ratnagiri

शांत, संयमी लाटा अन् स्वच्छ वाळू

या समुद्रकिनाऱ्यांवरील शांत आणि संयमी लाटा, स्वच्छ वाळू तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या ताजेतवान करतात.

Aare Ware Beach, Ratnagiri

शांतता

गणपतीपुळे आणि रत्नागिरीपासून काहीच अंतरावर असलेला आरे वारे समुद्र किनारा फेरफटका मारण्यासाठी, शांततेसाठी आणि निसर्गाच्या सानिध्यात फोटो काढण्यासाठी अगदी योग्य ठिकाण आहे.

Aare Ware Beach, Ratnagiri

‘ओव्हर द सी’ झिपलाइन

ज्यांना साहसी खेळ आवडतात, त्यांच्यासाठी ‘ओव्हर द सी’ झिपलाइन देखील आहे. ही झिपलाईन पक्ष्यासारखं समुद्रावर उडण्याची आणि अथांग निळाशार समुद्र सौंदर्य पाहण्याचा अनुभव देते.

Aare Ware Beach, Ratnagiri

कसे जाल?

रत्नागिरी शहरापासून हा समुद्रकिनारा जवळच असून टॅक्सी किंवा खाजगी गाडीने येथे जाता येते. तसेच गणपतीपुळ्याहून तर ८ ते ११ किमी अंतरावरच असून या समुद्रकिनाऱ्यावर रिक्षा किंवा टॅक्सीने जाऊ शकतो.

Aare Ware Beach, Ratnagiri

सुचनांचे करा पालन

दरम्यान, या भागात गर्दी कमी असली तरी पर्यटकांनी पाण्यात उतरताना सुचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने वारे बीच अधिक योग्य आहे.

Ganpatipule, Ratnagiri

गणपतीपुळे

आरे वारे समुद्रकिनाऱ्याला भेट देणार असाल, तर गणपतीपुळे येथील प्रसिद्ध मंदिरालाही भेट देऊन आशीर्वाद घेता येतो.

