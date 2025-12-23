Diveagar: सुवर्ण गणेश मंदिर अन् सुरक्षित समुद्रकिनारा! सुट्टीत फिरण्यासाठी परफेक्ट ठिकाण

Pranali Kodre
रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यामधील दिवेआगर हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. दिवेआगरचा इतिहासही प्राचीन आहे.
दिवेआगर हे एक संपन्न गाव आहे. येथील सुरक्षित आणि शांत समुद्रकिनारा पर्यटकांना आकर्षित करतो. त्यामुळे येथे बाराही महिने गर्दी दिसून येते.
दिवेआगरमधील सुवर्ण गणपती मंदिरही प्रसिद्ध आहे. त्याचा इतिहासही रंजक आहे.
जमिनीखाली मंदिराजवळील नारळाच्या बागेत सापडलेल्या तांब्याच्या पेटीत सोन्याची गणपती मुर्ती आणि दागिने होते.
सुवर्ण गणेश ही तीच मुर्ती आहे. या मुर्तीचे वजन साधारण एक किलोपेक्षा जास्त आहे. ही गणपतीची मुर्ती ३०० ते ४०० वर्षे जुनी असल्याचे अंदाज आहेत.
दिवेआगरमध्ये रुपनाराण हे विष्णूचे मंदिरही पाहण्यासारखे आहे. तसेच शंकराचे उत्तरेश्वर हे देखील एक मंदिर आहे.
दिवेआगरला ४ ते ५ किमी समुद्रकिनारा लाभला आहे. येथील निसर्गसौदर्यही मन मोहून टाकणारे आहे. किनाऱ्यावर सुरू, केवडा अन् पोफळीची बने आहेत.
मासे खवय्यांसाठी भरडखोल आदगाव, दिधी या ठिकाणी मासळी बाजार भरतो.
दिवेआगरला खासगी वाहनाने किंवा एसटीनेही जाता येते. जवळचे रेल्वेस्थानक माणगाव असून जवळचे बसस्थानक श्रीवर्धन आहे.
उन्हाळ्यात किंवा सुट्टीच्या काळात येथे पर्यटनासाठी गर्दी होते, त्यामुळे आगाऊ बुकिंग करणे सोयीचे ठरते.
