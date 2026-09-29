निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत महागडं पाणी, एक लीटरची किंमत वाचून बसेल धक्का

सकाळ डिजिटल टीम
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह तीन आयुक्त बैठकीत उपस्थित होते.
Ava Water
Esakal
निवडणूक आयोगाच्या बैठकीतील Aava पाण्याच्या बाटलीची किंमत चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Ava Water
Esakal
२५० मिलीच्या एका बाटलीची किंमत सध्या सुमारे १२५ रुपये पडते.
Ava Water
Esakal
या हिशेबाने Aava पाण्याची किंमत एका लिटरसाठी सुमारे ५०० रुपये होते.
Ava Water
Esakal
या पाण्याच्या छोट्या बाटल्या प्लास्टिकऐवजी काचेच्या असून त्या २५० मिलीच्या आहेत.
Ava Water
Esakal
Aava च्या आठ २५० मिली काचेच्या बाटल्यांचा सेट सध्या ९९९ रुपयांना मिळतो.
Ava Water
Esakal
कंपनीनुसार Aava हे नैसर्गिक मिनरल वॉटर असून त्याचा उगम अरावली पर्वतरांगांमध्ये आहे.
Ava Water
Esakal
कंपनीनुसार या पाण्यात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि बायकार्बोनेटसारखी नैसर्गिक खनिजे आहेत.
Ava Water
Esakal
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ESakal