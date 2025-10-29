ABC ज्यूसचे फायदे काय?

Monika Shinde
ABC ज्यूस म्हणजे Apple, Beetroot आणि Carrot चा मिश्रित रस. रोजच्या आहारात त्याचा समावेश केल्यास आरोग्याला अनेक लाभ मिळतात.
ABC ज्यूस नियमित प्यायल्याने शरीरात नैसर्गिक ऊर्जा वाढते. थकवा कमी होतो आणि दिवसभर ताजेतवाने राहण्यास मदत होते.
बीटमुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो. हे हृदयासाठी लाभदायक असून रक्ताभिसरण सुधारते. हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
ABC ज्यूस प्यायल्यास त्वचा चमकदार होते. अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचेवरील मुरुम, डाग आणि वृद्धत्वाचे लक्षण कमी होतात.
गाजरामध्ये व्हिटॅमिन A भरपूर प्रमाणात आहे. त्यामुळे ABC ज्यूस डोळ्यांची क्षमता सुधारतो आणि रात्रीची अंधुकपणा कमी करतो.
सफरचंद आणि बीटमधील फायबर पचनक्रिया सुधारते. बद्धकोष्ठता कमी होते आणि आतड्यांमध्ये स्वच्छता राखली जाते.
ABC ज्यूसमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स मुबलक प्रमाणात आहेत. त्यामुळे शरीराची रोग प्रतिकारशक्ती मजबूत होते.
ABC ज्यूस शरीरातील विषारी पदार्थ काढण्यास मदत करतो. नियमित सेवन केल्यास वजन नियंत्रणास मदत होते आणि शरीर हलके वाटते.
