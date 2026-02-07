ओटीपोटातील वेदना वाढतायत? ‘हे’ असू शकते गंभीर आजारांचे लक्षण!

Aarti Badade

पोटदुखीकडे दुर्लक्ष नको

अनेकदा आपण ओटीपोटात होणाऱ्या वेदनांकडे गॅस किंवा थकवा म्हणून दुर्लक्ष करतो, पण हे शरीरातील अंतर्गत आजाराचे संकेत असू शकतात.

कोणती लक्षणे आहेत धोक्याची?

वेदनेसोबतच छातीत जळजळ, उलट्या, भूक न लागणे, सततचा अतिसार किंवा बद्धकोष्ठता जाणवत असल्यास सावध व्हावे.

पचनसंस्थेशी संबंधित आजार

ओटीपोटात वारंवार दुखणे हे 'इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम' (IBS) किंवा 'इन्फ्लेमेटरी बाऊल डिसीज' (IBD) चे लक्षण असू शकते.

किडनी आणि पित्ताशयाचे खडे

मुतखडा (Kidney Stones) किंवा पित्ताशयातील खडे (Gallstones) यामुळे देखील ओटीपोटात तीव्र कळा येऊ शकतात.

अ‍ॅपेंडिसायटिसचा धोका

जर वेदना पोटाच्या उजव्या बाजूला खाली सरकत असतील, तर ते अ‍ॅपेंडिसायटिसचे लक्षण असू शकते, ज्यावर त्वरित उपचार आवश्यक असतात.

महिलांमधील विशेष समस्या

महिलांमध्ये मासिक पाळीतील अडचणी, ओव्हेरियन सिस्ट किंवा गर्भाशयाशी संबंधित समस्यांमुळे ओटीपोटात सतत दुखू शकते.

मूत्रमार्ग संसर्ग (UTI)

लघवी करताना जळजळ होणे आणि ओटीपोटात जडपणा जाणवणे हे 'युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन'चे लक्षण असू शकते.

खाण्यापिण्याच्या सवयी

वारंवार होणारी पोटदुखी टाळण्यासाठी तळलेले, मसालेदार पदार्थ कमी खावेत आणि जेवण नेहमी वेळेवर करावे.

तणाव आणि व्यायाम

जास्त चिंता आणि मानसिक तणावामुळे पचनावर परिणाम होतो; यासाठी दररोज योगासने आणि हलका व्यायाम करणे फायदेशीर ठरते.

डॉक्टरांचा सल्ला

जर अचानक वजन कमी होत असेल, उलट्या होत असतील किंवा वेदना तीव्र असतील, तर घरगुती उपाय न करता त्वरित तज्ज्ञांना भेटावे.

