ओटीपोटातील वेदना वाढतायत? ‘हे’ असू शकते गंभीर आजारांचे लक्षण!

अनेकदा आपण ओटीपोटात होणाऱ्या वेदनांकडे गॅस किंवा थकवा म्हणून दुर्लक्ष करतो, पण हे शरीरातील अंतर्गत आजाराचे संकेत असू शकतात.
वेदनेसोबतच छातीत जळजळ, उलट्या, भूक न लागणे, सततचा अतिसार किंवा बद्धकोष्ठता जाणवत असल्यास सावध व्हावे.
ओटीपोटात वारंवार दुखणे हे 'इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम' (IBS) किंवा 'इन्फ्लेमेटरी बाऊल डिसीज' (IBD) चे लक्षण असू शकते.
मुतखडा (Kidney Stones) किंवा पित्ताशयातील खडे (Gallstones) यामुळे देखील ओटीपोटात तीव्र कळा येऊ शकतात.
जर वेदना पोटाच्या उजव्या बाजूला खाली सरकत असतील, तर ते अॅपेंडिसायटिसचे लक्षण असू शकते, ज्यावर त्वरित उपचार आवश्यक असतात.
महिलांमध्ये मासिक पाळीतील अडचणी, ओव्हेरियन सिस्ट किंवा गर्भाशयाशी संबंधित समस्यांमुळे ओटीपोटात सतत दुखू शकते.
लघवी करताना जळजळ होणे आणि ओटीपोटात जडपणा जाणवणे हे 'युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन'चे लक्षण असू शकते.
वारंवार होणारी पोटदुखी टाळण्यासाठी तळलेले, मसालेदार पदार्थ कमी खावेत आणि जेवण नेहमी वेळेवर करावे.
जास्त चिंता आणि मानसिक तणावामुळे पचनावर परिणाम होतो; यासाठी दररोज योगासने आणि हलका व्यायाम करणे फायदेशीर ठरते.
जर अचानक वजन कमी होत असेल, उलट्या होत असतील किंवा वेदना तीव्र असतील, तर घरगुती उपाय न करता त्वरित तज्ज्ञांना भेटावे.
