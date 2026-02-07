कोलेस्टेरॉल वाढलंय? हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी 'ही' टेस्ट नक्की करा

Aarti Badade
कोलेस्टेरॉल हा आपल्या शरीरातील पेशींमध्ये आढळणारा मेणासारखा चरबीयुक्त पदार्थ आहे, जो हार्मोन्स तयार करण्यासाठी आवश्यक असतो.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
एलडीएल (LDL) रक्तातील साखरेला यकृतापासून पेशींकडे वाहून नेते; याचे प्रमाण वाढल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
एचडीएल (HDL) शरीरातील अतिरिक्त कोलेस्टेरॉल काढून टाकते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने वयाच्या २० व्या वर्षी आपली पहिली कोलेस्टेरॉल तपासणी (Lipid Profile) करणे गरजेचे आहे.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
लठ्ठपणा, मधुमेह किंवा कुटुंबात हृदयविकाराचा इतिहास असल्यास वेळोवेळी कोलेस्टेरॉलची पातळी तपासणे अनिवार्य आहे.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
निरोगी भविष्यासाठी एकूण कोलेस्टेरॉल २०० mg/dL पेक्षा कमी आणि 'खराब' कोलेस्टेरॉल (LDL) १०० mg/dL च्या खाली असावे.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
हृदयाच्या उत्तम आरोग्यासाठी चांगले कोलेस्टेरॉल ६० mg/dL पेक्षा जास्त असावे; ते ४० पेक्षा कमी असल्यास धोका वाढतो.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
sakal
पालेभाज्या, फळे आणि संपूर्ण धान्यांचा आहारात समावेश करा; सॅच्युरेटेड आणि ट्रान्स फॅट्स असलेले पदार्थ खाणे टाळा.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
sakal
दररोज ३० मिनिटांचा व्यायाम किंवा वेगाने चालल्यामुळे रक्तातील एचडीएल वाढते आणि एलडीएल कमी होण्यास मदत होते.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
sakal
केवळ जीवनशैली बदलून फरक न पडल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने 'स्टॅटिन' सारखी औषधे घेणे आणि नियमित फॉलोअप ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Lipid profile test cholesterol for a healthy heart
Sakal
honey safe for diabetics
Sakal