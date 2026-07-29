मी लग्न तेव्हाच करेन जेव्हा… अभिजीत दीपकेने आईसमोर काय अट ठेवली?

Sandip Kapde

लग्नाची अट

पेपरफुटी आंदोलनामुळे चर्चेत आलेले अभिजीत दीपके सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्यांच्या लग्नाबाबत आईने केलेल्या खुलाशामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

Abhijit Deepke Marriage

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प्रस्ताव

अभिजीत दीपके यांच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीपासूनच त्यांच्यासाठी अनेक विवाह प्रस्ताव येत होते. आंदोलनानंतर या प्रस्तावांची संख्या आणखी वाढली.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

निर्णय

लग्नासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःच्या पायावर उभे राहणे आवश्यक असल्याचे अभिजीत यांचे ठाम मत असल्याचे त्यांच्या आईने सांगितले.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

शिक्षण

अभिजीत यांनी कुटुंबीयांना स्पष्ट सांगितले आहे की, शिक्षण पूर्ण केल्याशिवाय आणि स्वतः कमाई सुरू केल्याशिवाय ते लग्न करणार नाहीत.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

स्वाभिमान

"आता लग्न केले तर पत्नीचा सांभाळ कसा करणार?" असा प्रश्न अभिजीत नेहमी विचारत असल्याचे त्यांच्या आईने सांगितले. स्वतःच्या उत्पन्नावर संसार उभा करण्यावर त्यांचा भर आहे.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

साधेपणा

अभिजीत अत्यंत स्वाभिमानी असून भविष्यात ते साधेपणाने लग्न करण्यास प्राधान्य देतील, असा विश्वास त्यांच्या आईने व्यक्त केला.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

निवड

भावी पत्नीची निवड पूर्णपणे अभिजीत स्वतः करतील. या निर्णयात आई-वडिलांचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नसल्याचे त्यांच्या आईने स्पष्ट केले.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

स्थळे

आंदोलनानंतर अभिजीत यांच्यासाठी अनेक स्थळांचे फोन आले होते. मात्र कुटुंबाने अद्याप कोणतीही मुलगी पाहिलेली नसल्याचे सांगण्यात आले.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

कुटुंब

अभिजीत यांनी आतापर्यंत आपल्या कुटुंबीयांशी कोणत्याही विशिष्ट मुलीबाबत चर्चा केलेली नाही. योग्य वेळ आल्यावर ते स्वतः निर्णय घेतील, असे त्यांच्या आईचे म्हणणे आहे.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

पाठिंबा

अभिजीत यांच्या आईने सांगितले की, मुलाच्या प्रत्येक निर्णयाला कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि त्याच्या इच्छेनुसारच पुढील गोष्टी ठरतील.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

चर्चा

पेपरफुटी आंदोलनातील नेतृत्वामुळे अभिजीत दीपके यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली असून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही लोकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

भूमिका

सध्या अभिजीत दीपके माध्यमांपासून दूर असून शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक स्वावलंबन पूर्ण झाल्यानंतरच लग्न करण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ते ठाम असल्याचे त्यांच्या आईने सांगितले.

Abhijit Deepke Marriage

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esakal

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