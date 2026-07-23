फळे जेवणानंतर खावीत की आधी? जाणून घ्या योग्य वेळ

Sandip Kapde

वेळ

फळे जेवणाच्या ३० ते ६० मिनिटे आधी खाल्ल्यास त्यातील पोषक घटक शरीराला अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

पचन

रिकाम्या पोटी किंवा जेवणापूर्वी फळे खाल्ल्याने त्यांचे पचन तुलनेने लवकर होते.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

जेवण

जड जेवणानंतर लगेच फळे खाल्ल्यास काही लोकांना पोट फुगणे किंवा जडपणा जाणवू शकतो.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

अंतर

जेवणानंतर फळे खायची असल्यास किमान १ ते २ तासांचे अंतर ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

फायदे

फळांमधील फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

अपवाद

प्रत्येकाची पचनसंस्था वेगळी असल्याने काहींना जेवणानंतरही फळे खाल्ल्याने कोणताही त्रास होत नाही.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

मधुमेह

मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी फळांचे प्रमाण आणि वेळ याबाबत डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

निवड

हंगामी आणि ताजी फळे खाल्ल्यास शरीराला अधिक पोषणमूल्य मिळण्याची शक्यता असते.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

संतुलन

फळे हा संतुलित आहाराचा भाग आहे; ती कोणत्याही एका जेवणाचा पर्याय नाहीत.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

फायदेशीर

बहुतेक लोकांसाठी फळे जेवणापूर्वी किंवा जेवणानंतर योग्य अंतर ठेवून खाणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.

Should You Eat Fruits Before or After Meals? Here's What Experts Recommend

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esakal

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