अभिषेक शर्माची ICC क्रमवारीत हा टप्पा गाठणारा तिसराच भारतीय

Pranali Kodre
भारतीय संघाचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्माने आशिया कप २०२५ गाजवला आहे. त्याने २०० हून अधिक धावा केल्या.
Abhishek Sharma Tops the ICC T20I Ranking
Sakal
त्यामुळे आता अभिषेकने आयसीसी टी२० क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत ९०० रेटिंग पाँइंट्स पार केले आहेत. तो आता ९०७ रेटिंग पाँइंटसह अव्वल क्रमांकावर आहे.
Abhishek Sharma Tops the ICC T20I Ranking
Sakal
अभिषेकने आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील पाकिस्तानविरुद्धच्या सुपर फोर सामन्यानंतर हे ९०७ रेटिंग मिळवले आहेत.
Abhishek Sharma Tops the ICC T20I Ranking
Sakal
अभिषेक आता सर्वाधिक रेटिंग पाँइंट्स मिळवण्यापासून १३ पाँइंट्स दूर आहे. हा विक्रम डेव्हिड मलानच्या नावावर असून त्याने २१९ रेटिंग पाँइंट्स डिसेंबर २०२० मध्ये मिळवले होते.
Abhishek Sharma Tops the ICC T20I Ranking
Sakal
तसेच अभिषेक टी२० क्रमवारीत ९०० हून अधिक रेटिंग पाँइंट्स मिळवणारा तिसराच भारतीय, तर जगातील सहावा खेळाडू आहे.
Abhishek Sharma Tops the ICC T20I Ranking
Sakal
अभिषेकपूर्वी सूर्यकुमार यादव (९१२ पाँइंट्स) आणि विराट कोहली (९०९ पाँइंट्स) या दोन भारतीय खेळाडूंनी ९०० रेटिंग पाँइट्स पार केले होते.
Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Abhishek Sharma
Sakal
याशिवाय डेव्हिड मलान (९१९), बाबर आझम (९००) आणि ऍरॉन फिंच (९०४) यांनी ९०० रेटिंग पाँइंट्स पार केले आहेत.
David Malan, Babar Azam, Aaron Finch
Sakal
Jasprit Bumrah Concedes Most Runs in Powerplay
Sakal