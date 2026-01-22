अभिषेक शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! आंद्रे रसेलला मागे टाकत केला नवा पराक्रम

Pranali Kodre
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात २१ जानेवारी रोजी टी२० मालिकेतील पहिला सामना झाला. या सामन्यात भारताने ४८ धावांनी विजय मिळवला.
भारताच्या विजयात अभिषेक शर्माने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने ३५ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली.
या खेळीदरम्यान अभिषेकने ५००० टी२० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने ५००० टी२० धावांचा टप्पा २८९८ चेंडूतच पूर्ण केल्या.
त्यामुळे तो सर्वात कमी चेंडूत ५००० टी२० धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे, त्याने आंद्रे रसेलला मागे टाकले.
आंद्रे रसेलने २९४२ चेंडूत ५००० टी२० धावा केल्या होत्या.
सर्वात कमी चेंडूत ५००० टी२० धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर टीम डेव्हिड असून त्याने ३१२७ चेंडूत हा टप्पा गाठला.
विल जॅक्स या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने ३१९६ चेंडूत ५००० टी२० धावा पूर्ण केल्या होत्या.
ग्लेन मॅक्सवेल या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याने ३२३९ चेंडूत ५००० टी२० धावा पूर्ण केल्या होत्या.
