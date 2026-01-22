अभिषेक शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! आंद्रे रसेलला मागे टाकत केला नवा पराक्रम

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात २१ जानेवारी रोजी टी२० मालिकेतील पहिला सामना झाला. या सामन्यात भारताने ४८ धावांनी विजय मिळवला.

Abhishek Sharma - Suryakumar Yadav

|

Sakal

अभिषेक शर्माची खेळी

भारताच्या विजयात अभिषेक शर्माने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने ३५ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली.

Abhishek Sharma

|

Sakal

अभिषेकचा विश्वविक्रम

या खेळीदरम्यान अभिषेकने ५००० टी२० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने ५००० टी२० धावांचा टप्पा २८९८ चेंडूतच पूर्ण केल्या.

Abhishek Sharma

|

Sakal

आंद्रे रसेलला टाकले मागे

त्यामुळे तो सर्वात कमी चेंडूत ५००० टी२० धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे, त्याने आंद्रे रसेलला मागे टाकले.

Abhishek Sharma

|

Sakal

आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेलने २९४२ चेंडूत ५००० टी२० धावा केल्या होत्या.

Andre Russell

|

Sakal

टीम डेव्हिड

सर्वात कमी चेंडूत ५००० टी२० धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर टीम डेव्हिड असून त्याने ३१२७ चेंडूत हा टप्पा गाठला.

Tim David

|

Sakal

विल जॅक्स

विल जॅक्स या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने ३१९६ चेंडूत ५००० टी२० धावा पूर्ण केल्या होत्या.

Will Jacks

|

Sakal

ग्लेन मॅक्सवेल

ग्लेन मॅक्सवेल या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याने ३२३९ चेंडूत ५००० टी२० धावा पूर्ण केल्या होत्या.

Glenn Maxwell

|

Sakal

Suryakumar Yadav

|

Sakal

