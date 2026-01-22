सूर्यकुमार यादवची स्पेशल 'सेंच्युरी'; रोहित - विराटच्या यादीत स्थान

Pranali Kodre
भारत आणि न्यूझीलंड संघात २१ जानेवारी रोजी नागपूरला टी२० मालिकेतील पहिला सामना पार पडला.
या सामन्यात भारताने ४८ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.
हा सामना भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवसाठी खास होता.
सूर्यकुमारचा हा भारतासाठी १०० वा टी२० सामना होता. त्यामुळे तो १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणारा चौथा खेळाडू ठरला.
भारतासाठी सर्वाधिक टी२० सामने रोहित शर्माने खेळले आहेत. त्याने १५९ सामने खेळले आहेत.
विराट कोहलीने १२५ टी२० सामने भारतासाठी खेळले आहेत.
हार्दिक पांड्यानेही भारतासाठी १२५ टी२० सामने खेळले आहेत.
