सूर्यकुमार यादवची स्पेशल 'सेंच्युरी'; रोहित - विराटच्या यादीत स्थान

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड

भारत आणि न्यूझीलंड संघात २१ जानेवारी रोजी नागपूरला टी२० मालिकेतील पहिला सामना पार पडला.

भारताची मालिकेत आघाडी

या सामन्यात भारताने ४८ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

सूर्यकुमारसाठी खास सामना

हा सामना भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवसाठी खास होता.

१०० वा सामना

सूर्यकुमारचा हा भारतासाठी १०० वा टी२० सामना होता. त्यामुळे तो १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणारा चौथा खेळाडू ठरला.

रोहित शर्मा

भारतासाठी सर्वाधिक टी२० सामने रोहित शर्माने खेळले आहेत. त्याने १५९ सामने खेळले आहेत.

विराट कोहली

विराट कोहलीने १२५ टी२० सामने भारतासाठी खेळले आहेत.

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्यानेही भारतासाठी १२५ टी२० सामने खेळले आहेत.

भारतासाठी U19 आणि T20 वर्ल्ड कप जिंकणारे ४ खेळाडू

