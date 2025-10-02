Asia Cup 2025 संपल्यावर अभिषेक कोणाच्या हळदीला पोहचला, पाहा Photo

Pranali Kodre

भारताने जिंकला आशिया कप

भारतीय संघाने नुकताच २८ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात पराभूत करत आशिया कप २०२५ जिंकला.

मालिकावीर

भारताला आशिया कप जिंकून देण्यात अभिषेक शर्माचा मोलाचा वाटा राहिला, त्याने ३१४ धावा केल्या.

अभिषेक लगेचच कौटुंबिक सोहळ्यात सहभागी

आशिया कप संपल्यानंतर मात्र लगेचच २ दिवसात अभिषेक खास कौटुंबिक सोहळ्यात सहभागी झाला.

बहिणीचे लग्न

अभिषेकची मोठी बहीण कोमल हिचे लवकरच लग्न असून तिच्या लग्नाचे विविध विधी सुरू झाले आहेत.

हळदीतील फोटो

नुकताच तिचा हळदी सोहळाही पार पडला. या सोहळ्याची फोटो अभिषेकने शेअर केले आहेत.

संगीत

अभिषेकचे त्याच्या बहिणीच्या संगीत सोहळ्यातीलही व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत.

होणारा मेव्हणा

अभिषेकची मोठी बहिण डॉक्टर आहे. तिचे लग्न लुधियानामधील बिझनेसमन लविश ओबरॉय सोबत होणार आहे.

लग्नाची तारीख

कोमल आणि लविश अनेक वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये होते. ते ३ ऑक्टोबरला अमृतसरमध्ये लग्न करणार आहेत.

