आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात शतक करणारे ५ युवा खेळाडू; तीन भारतीयांचा समावेश

क्रिकेटमध्ये शतक ठोकणे ही कोणत्याही खेळाडूसाठी मोठा पल्ला असतो. त्यातही जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिन्ही प्रकारात शतक ठोकणे म्हणजे सोन्याहून पिवळे.
आत्तापर्यंत असा कारनामा काही मोजक्या खेळाडूंनाच करता आला आहे. आता यात झिम्बाब्वेच्या ब्रायन बेनेटचाही समावेश झाला आहे.
ब्रायनने नुकतेच आयसीसी टी२० वर्ल्ड कप आफ्रिका विभाग क्वालिफायर स्पर्धेत ३० सप्टेंबर रोजी तान्झानियाविरुद्ध ६० चेंडूत १११ धावांची खेळी केली.
त्यामुळे ब्रायन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिन्ही प्रकारात शतक करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याचे वय ३० सप्टेंबर रोजी २१ वर्षे ३२४ दिवस होते.
ब्रायनने यापूर्वी कसोटीत २ शतके आणि वनडेत १ शतक केले आहे. त्याने हा विक्रम करताना अहमद शहजाद आणि शुभमन गिललाही मागे टाकले आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिन्ही प्रकारात सर्वात कमी वयात शतक करणाऱ्यामध्ये ब्रायनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आता अहमद शहजाद असून त्याने २२ वर्षे १२७ दिवस वय असताना असा कारनामा केला होता.
शुभमन गिलने २३ वर्षे २४१ दिवस वय असताना असा कारनामा केला होता. तो या यादीत आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सुरेश रैना या विक्रमाच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने २३ वर्षे २४१ दिवस वय असताना तिन्ही प्रकारात शतक करण्याचा कारनामा केला होता.
केएल राहुल पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने २४ वर्षे १३१ दिवस वय असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात शतक करण्याचा पराक्रम केला होता.
