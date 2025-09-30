Asia Cup मध्ये अभिषेक शर्माला गिफ्ट मिळालेल्या कारची किंमत माहितीये का?

भारतीय संघाने जिंकला आशिया कप २०२५

आशिया कप २०२५ स्पर्धा भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करत जिंकली.

सर्वाधिक धावा

या संपूर्ण स्पर्धेत २५ वर्षीय अभिषेक शर्माने शानदार कामगिरी केली. तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला.

अभिषेक शर्माच्या धावा

अभिषेकने या स्पर्धेत ७ सामन्यात ३ अर्धशतकांसह जवळपास २०० च्या स्ट्राईकरेटने ३१४ धावा ठोकल्या.

मालिकावीर

त्यामुळे अभिषेक मालिकावीर पुरस्काराचा मानकरीही ठरला. त्यासाठी त्याला रोख रक्कम आणि Haval H9 ही कार बक्षीस म्हणून मिळाली.

कारची उंची, रुंदी

ही कार ७ सीटची असून ४,९५० मिमी, रुंदी १,९३० मिमी आणि उंची १, ९६० मिमी आहे. तसेच कारचा ग्राऊंड क्लिअरन्स २२४ मिमी असून गाडी ८०० मिमी खोलीपर्यंत पाण्यातून जाऊ शकते.

इंजिन

या कारला २.० लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन असून २१४ bhp पॉवर आणि ३८० Nm टॉर्क निर्माण करते. तसेच ८ स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि ४WD सिस्टीमसह हे इंजिन येते.

कारमधील सुविधा

याशिवाय कारमध्ये व्हेंटिलेटेड व मसाज फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरुफ, वायरलेस चार्जिंग, टचस्क्रिन, स्पीकर अशा सुविधाही आहेत.

सेफ्टी फिचर्स

तसेच सेफ्टी फिचर्समध्ये ६ एअरबॅग्स, ऍडॉप्टिव्ह क्रुज कंट्रोल, लेन किपिंग असिस्ट, ब्लाईंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग आणि ३६० डिग्री कॅमेरा आहे.

कारची किंमत

Haval H9 या कारची आंतरराष्ट्रीय बाजारात साधारण ३०,००० अमेरिकन डॉलर्स (२६.६५ लाख) किमंत आहे.

