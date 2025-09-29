Asia Cup जिंकणारे ६ भारतीय कर्णधार कोणते?

Pranali Kodre

आशिया कप २०२५ विजेते

भारतीय संघाने २८ सप्टेंबर रोजी आशिया कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.

Team India

अंतिम सामन्यात पाकिस्तानवर मात

अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करत विजेतेपद मिळवलं.

Suryakumar Yadav - Kuldeep Yadav

६ वा कर्णधार

त्यामुळे सूर्यकुमार यादव आशिया कप जिंकणारा भारताचा ६ वा कर्णधार ठरला.

Suryakumar Yadav - Kuldeep Yadav

सुनील गावसकर

भारताने सर्वात पहिल्यांदा आशिया कप सुनील गावसकर यांच्या नेतृत्वात १९८४ साली जिंकला होता.

Sunil Gavaskar

दिलीप वेंगसरकर

त्यानंतर दिलीप वेंगसरकर यांच्या नेतृत्वात भारताने १९८८ साली दुसऱ्यांदा आशिया कप जिंकला.

Dilip Vengsarkar

मोहम्मद अझरुद्दिन

मोहम्मद अझरुद्दिन यांनी १९९०-९१ आणि १९९५ असे सलग दोन आशिया कप कर्णधार म्हणून भारताला जिंकून दिले.

Mohammad Azharuddin

एमएस धोनीने

एमएस धोनीने २०१० आणि २०१६ मध्ये कर्णधार म्हणून भारताला आशिया कप जिंकून दिला.

MS Dhoni Asia Cup

रोहित शर्मा

त्यानंतर रोहित शर्मानेही २०१८ आणि २०२३ साली आशिया कपचे कर्णधार म्हणून विजेतेपद मिळवले होते.

Rohit Sharma Asia Cup

Kuldeep Yadav - Jasprit Bumrah

