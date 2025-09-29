Asia Cup जिंकणारे ६ भारतीय कर्णधार कोणते?

Pranali Kodre
भारतीय संघाने २८ सप्टेंबर रोजी आशिया कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.
अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करत विजेतेपद मिळवलं.
त्यामुळे सूर्यकुमार यादव आशिया कप जिंकणारा भारताचा ६ वा कर्णधार ठरला.
भारताने सर्वात पहिल्यांदा आशिया कप सुनील गावसकर यांच्या नेतृत्वात १९८४ साली जिंकला होता.
त्यानंतर दिलीप वेंगसरकर यांच्या नेतृत्वात भारताने १९८८ साली दुसऱ्यांदा आशिया कप जिंकला.
मोहम्मद अझरुद्दिन यांनी १९९०-९१ आणि १९९५ असे सलग दोन आशिया कप कर्णधार म्हणून भारताला जिंकून दिले.
एमएस धोनीने २०१० आणि २०१६ मध्ये कर्णधार म्हणून भारताला आशिया कप जिंकून दिला.
त्यानंतर रोहित शर्मानेही २०१८ आणि २०२३ साली आशिया कपचे कर्णधार म्हणून विजेतेपद मिळवले होते.
