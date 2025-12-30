T20I मध्ये एकाच वर्षात सर्वाधिक सिक्स मारणारे भारतीय

भारताची २०२५ मधील शेवटची टी२० मालिका

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० मालिका नुकतीच १९ डिसेंबर रोजी संपली. ही मालिका भारताने जिंकली. २०२५ वर्षातील ही शेवटची मालिका होती.

Abhishek Sharma - Sanju Samson

अभिषेक शर्माचे ५० षटकार पूर्ण

या मालिकेदरम्यान, अभिषेक शर्माने २०२५ मध्ये ५० षटकारांचा टप्पा पार केला.

Abhishek Sharma

अभिषेकचे २०२५ मधील टी२० षटकार

त्याने २०२५ वर्षात २१ आंतरराष्ट्रीय टी२०सामन्यात ५४ षटकार मारले.

Abhishek Sharma

विक्रम

त्यामुळे अभिषेक एकाच वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Abhishek Sharma

सूर्यकुमार यादव

पहिल्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव आहे. त्याने २०२२ मध्ये ३१ टी२० सामन्यांत ६८ षटकार मारले आहेत.

Suryakumar Yadav

तिसरा क्रमांक

या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावरही सूर्यकुमार यादव आहे. त्याने २०२३ मध्ये १८ टी२० सामन्यांत ४३ षटकार मारले आहेत.

Suryakumar Yadav

रोहित शर्मा

चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. त्याने २०२२ मध्ये २९ टी२० सामन्यांत ३२ षटकार, तर २०१८ मध्ये १९ टी२० सामन्यांत ३१ षटकार मारले होते.

Rohit Sharma

संजू सॅमसन

पाचव्या क्रमांकावर रोहितसह संजू सॅमसनही संयुक्तरित्या आहे. त्याने २०२४ मध्ये १३ टी२० सामन्यांत ३१ षटकार मारले होते.

Sanju Samson

