T20I क्रिकेटमध्ये २०२५ वर्षात सर्वाधिक विकेट्स घेणारे टॉप-५ भारतीय

भारताचे २०२५ मधील टी२० सामने

भारतीय क्रिकेट संघाने २०२५ वर्षात २१ टी२० सामने खेळले, ज्यातील १५ सामने जिंकले, ३ सामने हरले आणि १ सामना बरोबरीत सुटला. तसेच २ सामने रद्द झाले.

भारतासाठी २०२५ मध्ये सर्वाधिक टी२० विकेट्स

या वर्षातील सामने संपल्याने आता भारतासाठी टी२० मध्ये २०२५ वर्षात सर्वाधिक विकेट्स घेणारे ५ गोलंदाज निश्चित झाले आहेत. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊ.

५. जसप्रीत बुमराह

वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह २०२५ मध्ये भारतासाठी १३ टी२० सामने खेळला, ज्यातील ११ डावात गोलंदाजी करताना १४ विकेट्स घेतल्या.

४. अर्शदीप सिंग

वेगवान गोंलंदाज अर्शदीप सिंग २०२५ मध्ये भारतासाठी १२ सामने खेळला, ज्यातील ११ डावात गोलंदाजी करताना त्याने १५ विकेट्स घेतल्या.

३. अक्षर पटेल

अष्टपैलू अक्षर पटेलने २०२५ वर्षात भारतासाठी १९ टी२० सामने खेळताना १५ डावात गोलंदाजी करत १७ विकेट्स घेतल्या.

२. कुलदीप यादव

चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव २०२५ वर्षात भारतासाठी १० टी२० सामने खेळला, ज्यातील ९ डावात गोलंदाजी करताना त्याने २१ विकेट्स घेतल्या.

१. वरुण चक्रवर्ती

फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीने २०२५ वर्षात भारतासाठी २० टी२० सामन्यांतील १८ डावात गोलंदाजी करताना सर्वाधिक ३६ विकेट्स घेतल्या.

