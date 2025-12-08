Konkan: मालवणमधील देखणा 'आचरा' समुद्रकिनारा

Pranali Kodre

देखणा समुद्रकिनारा

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यात आचरा हा देखणा समुद्रकिनारा आहे.

Achara Beach, Malvan

पर्यटकांसाठी आकर्षण

स्वच्छ आणि सुंदर असलेला हा समुद्रकिनारा पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करतो.

Achara Beach, Malvan

जामदूल बेट

येथील जामदूल बेटही आर्षकणाचे ठिकाण असून चमचमणारी वाळू आणि निळ्याशार नदीचे पाणी या बेटाला वळसा घालून समुद्राकडे झेपावतानाचे दृश्य मोहक आहे.

Achara Beach, Malvan

रामेश्वर मंदिर

आचरा गावाचे आणखी एक आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गावचा राखणदार म्हणून मानल्या जाणाऱ्या देव रामेश्वराचे मंदिर. मंदिरातील लाकडी कोरीव काम कलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे.

Rameshwar, Achara, Malvan

पर्यटनासाठी उत्तम कालावधी

पावसाळ्यापेक्षा उन्हाळा आणि हिवाळा येथे पर्यटनासाठी उत्तम आहे.

Achara Beach, Malvan

समुद्रस्नानाचा आनंद

येथे समुद्रस्नानाचा आनंद घेता येतो, पण आवश्यक खबरदारी घेणे आणि सुचनांचे पालन महत्त्वाचे आहे.

Achara Beach, Malvan

निवासाची सोय

येथे रिसॉर्टस आणि हॉटेल्सची व्यवस्था असल्याने पर्यटकांना येथे निवासासाठीही थांबता येते.

Achara Beach, Malvan

जवळची स्थानकं

आचऱ्याला जाण्यासाठी जवळचे रेल्वेस्थानक कणकवली असून जवळचे बसस्थानक मालवण आहे. तिथून अन्य वाहनाने येथे जाता येते. पण खासगी वाहन असेल, तर उत्तम.

Kankavali Railway Station

येथे क्लिक करा