ब्लॅकहेड्स ते मुरुमांपर्यंत ‘हा’ एक मास्क ठरेल त्वचेसाठी रामबाण!

Aarti Badade
बदलते हवामान, धूळ आणि प्रदूषणामुळे त्वचेचा नैसर्गिक रंग बदलतो; अशा वेळी 'ॲक्टिव्हेटेड चारकोल' हा एक प्रभावी उपाय ठरतो.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
चारकोल त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण, विषारी द्रव्ये आणि प्रदूषके ओढून घेतो, ज्यामुळे त्वचा त्वरित चमकदार आणि मऊ दिसू लागते.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
चारकोल मास्क वापरल्याने नाकावरील आणि चेहऱ्यावरील ब्लॅकहेड्स सहज निघून जातात आणि त्वचेचा पोत अधिक गुळगुळीत होतो.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
चेहऱ्यावरील मोठी छिद्रे स्वच्छ करून ती लहान दिसण्यास चारकोल मदत करतो, ज्यामुळे चेहरा ताजेतवाने दिसतो.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
चारकोलमध्ये जीवाणूनाशक गुणधर्म असतात, जे मुरुमे निर्माण करणाऱ्या बॅक्टेरियांना मारून चेहरा स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
जर तुमची त्वचा जास्त तेलकट असेल, तर चारकोल अतिरिक्त तेल शोषून घेतो आणि त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा संतुलित ठेवतो.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
आठवड्यातून २-३ वेळा चारकोल वापरणे फायदेशीर आहे; मात्र तुमची त्वचा संवेदनशील असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच याचा वापर करा.
Charcoal Mask Benefits
Sakal
