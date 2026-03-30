ब्लॅकहेड्स ते मुरुमांपर्यंत ‘हा’ एक मास्क ठरेल त्वचेसाठी रामबाण!

Aarti Badade

प्रदूषण आणि त्वचेचा पोत

बदलते हवामान, धूळ आणि प्रदूषणामुळे त्वचेचा नैसर्गिक रंग बदलतो; अशा वेळी 'ॲक्टिव्हेटेड चारकोल' हा एक प्रभावी उपाय ठरतो.

Charcoal Mask Benefits

|

Sakal

खोलवर स्वच्छता

चारकोल त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण, विषारी द्रव्ये आणि प्रदूषके ओढून घेतो, ज्यामुळे त्वचा त्वरित चमकदार आणि मऊ दिसू लागते.

ब्लॅकहेड्सपासून कायमची सुटका

चारकोल मास्क वापरल्याने नाकावरील आणि चेहऱ्यावरील ब्लॅकहेड्स सहज निघून जातात आणि त्वचेचा पोत अधिक गुळगुळीत होतो.

मोठ्या पोर्सची समस्या होईल दूर

चेहऱ्यावरील मोठी छिद्रे स्वच्छ करून ती लहान दिसण्यास चारकोल मदत करतो, ज्यामुळे चेहरा ताजेतवाने दिसतो.

मुरुमे आणि पुरळवर नियंत्रण

चारकोलमध्ये जीवाणूनाशक गुणधर्म असतात, जे मुरुमे निर्माण करणाऱ्या बॅक्टेरियांना मारून चेहरा स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात.

तेलकट त्वचेसाठी रामबाण उपाय

जर तुमची त्वचा जास्त तेलकट असेल, तर चारकोल अतिरिक्त तेल शोषून घेतो आणि त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा संतुलित ठेवतो.

वापराबाबत महत्त्वाची टीप

आठवड्यातून २-३ वेळा चारकोल वापरणे फायदेशीर आहे; मात्र तुमची त्वचा संवेदनशील असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच याचा वापर करा.

