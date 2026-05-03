रितेशसह 'या' अभिनेत्यांनी साकारली शिवरायांची भूमिका

सध्या राजा शिवाजी या सिनेमाची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमात रितेश देशमुख याचा अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलाय.
Actors Who Portrayed Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
दरम्यान रितेश देशमुखप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका कोणकोणत्या अभिनेत्यानं साकारल्या ते जाणून घेऊया...
राजा शिवछत्रपती मालिकेतून घराघरात पोहचलेले अभिनेते अमोल कोल्हे यांची शिवरायांची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली.
अभिनेता चिन्मय मांडलेकर याने देखील 'फत्तेशिकस्त' पावनखिंड, शेर शिवराज यामध्ये दमदार अभिनय केला होता.
महेश मांजरेकर यांनी मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय या सिनेमातून शिवरायांची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती.
तान्हाजीमधील शरद केळकरने साकरलेली महाराजांची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे.
सरसेनापती हंबीरराव या सिनेमात गश्मीर महाजनी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भूमिका साकारली होती. त्यांची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती.
