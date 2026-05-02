छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेला दुर्मिळ अभंग! श्रीशैलम भेटीचा 'तो' रंजक प्रसंग

दक्षिण दिग्विजय मोहिमेचा सुवर्ण प्रसंग

महाराजांनी दक्षिण मोहिमेदरम्यान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन या प्राचीन ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतले होते.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

निसर्गरम्य श्रीशैलमचा प्रभाव

घनदाट वनराई आणि कृष्णा नदीच्या खळखळाटाने महाराजांच्या मनाला अध्यात्माची ओढ लागली होती.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

महाराजांच्या मनातील वैराग्य भावना

श्रीशैलमचे सौंदर्य पाहून महाराजांना परम आनंद झाला आणि ते अंतर्मुख झाले, असे सभासद लिहितो.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

तंजावरच्या सरस्वती महालातील हस्तलिखित

इतिहासकार विजयराव देशमुख यांना तंजावरमध्ये महाराजांच्या नावे असलेले एक दुर्मिळ पद सापडले.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

महाराजांनी रचलेला तो अभंग

"नासिवंत सुखासाटी। अंत्तरला जगजेठी। मणूष्य जन्म गेल्यावारे। काय करशील बारे॥" असा तो अभंग आहे.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

अभंगाचा भावार्थ आणि बोध

क्षणिक सुखासाठी देवाला विसरू नका; ८४ लक्ष योनींनंतर मिळालेला हा मनुष्य जन्म सार्थकी लावा, असा संदेश यात आहे.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

शिवरायांचा जनतेला मोलाचा उपदेश

"म्या तो सोडिली वासना" असे म्हणत महाराजांनी लोकांनाही इंद्रिय सुखाचा त्याग करण्याचा मार्ग दाखवला.

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

