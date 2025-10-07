अमृता खानविलकरचा फिटनेस मंत्र, 'या' ५ टिप्स ठरतील फायदेशीर

Pranali Kodre
अभिनेत्री अमृता खानविलकर नेहमीच फिट अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते. ती तिच्या फिटनेसवर नेहमी कामही करत असते.
ती सांगते की ती प्रामुख्याने योगा, किकबॉक्सिंग, वेट ट्रेनिंग आणि डान्स प्रॅक्टिस करते. तसेच ती म्हणते आहार आणि व्यायाम फिटनेससाठी महत्त्वाचा आहे.
अमृता खानविलकरने काही फिटनेस टिप्सही दिल्या आहेत, त्याबद्दल जाणून घ्या.
किमान ३० मिनिटे व्यायाम दररोज करायला हवा.
दररोज भरपूर पाणी प्यायला हवे आणि हायड्रेटेड राहायला हवे.
आपल्या आहारात नैसर्गिक पदार्थांचा जास्तीत जास्त समावेश करायला हवा.
शरीराची खरी दुरुस्ती ही रात्री होत असल्याने पुरेशी झोप घ्यायला हवी.
जरी व्यायाम किंवा आहारात कधी थोडं कमी जास्त झालं, तरी पुन्हा रुटीनकडे वळा. व्यायाम आणि आहारात सातत्य ठेवण्यावर भर द्या.
