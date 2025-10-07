मानसी नाईकने दिलेल्या 'या' ५ फॅशन टिप्सचा तुम्हालाही होईल उपयोग

Pranali Kodre
मानसी नाईक ही मराठीमधील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री असून अनेक मुलींसाठी ती स्टाईल आयकॉनही आहे.
मानसी अनेकदा वेगवेगळे आऊटफिट अगदी सहज कॅरी करताना दिसते.
मानसीने म्हणते स्वत:चं स्टायलिंग ती स्वत:च करते. बऱ्याच मोठ्या इव्हेंट्समध्येही तिनेच स्टायलिंग केल्याचं ती सांगते. तिने सकाळशी बोलताना खास फॅशन टिप्सही दिल्या आहेत.
मानसी म्हणजे कपड्यांमध्ये न्यूट्रल शेड्स ठेवा. यामुळे तुमचा वॉर्डरोब एलिगंट राहतो.
तसेच आऊटफिट इतकंच योग्य पादत्राणे निवणंही महत्त्वाचे आहे, असही मानसी सांगते.
कपड्यांचे लेअरिंग केल्यावर लूक इंटरेस्टिंग दिसतो, असंही तिने सांगितलं.
याशिवाय मानसी म्हणते की परफ्युम आणि वैयक्तिक स्वच्छता हे देखील फॅशनचा भागच आहे.
तिने आणखी एक सल्ला देताना सांगितले सोशल मीडियावरून कल्पना घ्या, मात्र त्याची कॉपी करण्याचं टाळा. तुमची स्वत:ची सिग्नेचर स्टाईल असून द्या.
