इतिहास जिवंत करणाऱ्या अभिनेत्री; जिजाऊंच्या भूमिकेत कोण चमकल्या?

Apurva Kulkarni

राजा शिवाजी

सध्या सगळीकडे राजा शिवाजी सिनेमाची मोठी चर्चा सुरु आहे. या सिनेमात माँ जिजाऊ यांची भूमिका विशेष आकर्षणाची ठरली.

Jijau

|

esakal

माँ जिजाऊ

परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? शिवरायांच्या विविध सिनेमा, मालिकांमध्ये कोण-कोणत्या अभिनेत्रींनी माँ जिजाऊंची भूमिका साकारली आहे.

Jijau

|

esakal

नीना कुलकर्णी

अभिनेत्री निना कुलकर्णी यांनी 'स्वराज्य जननी जिजामाता' या मालिकेत जिजाऊंची भूमिका साकारली होती.

Jijau

|

esakal

प्रतीक्षा लोणकर

प्रतीक्षा लोणकर यांनी यांनी स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेत राजमाता जिजाऊंची भूमिका साकारली होती.

Jijau

|

esakal

तेजस्विनी

‘स्वराज्य कनिका जिजाऊ’ या सिनेमामध्ये राजमाता जिजाबाई भोसले यांच्या भूमिकेत तेजस्विनी पंडित हिने उत्तम अभिनय केला होता.

Jijau

|

esakal

भाग्यश्री

भाग्यश्री यांनी राजे शिवाजी सिनेमात माँ जिजाऊंची भूमिका साकारली आहे. त्यांची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे.

Jijau

|

esakal

चर्चा

दरम्यान सध्या राजा शिवाजी सिनेमाची सोशल मीडियावर भाग्यश्री यांच्या अभिनयाची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

Jijau

|

esakal

संजय दत्तप्रमाणे शिवरायांच्या सिनेमात अफझल खानची भूमिका गाजवणारे अभिनेते कोण?

Who Played Afzal Khan

|

esakal

हे ही पहा...