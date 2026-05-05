संजय दत्तप्रमाणे शिवरायांच्या सिनेमात अफझल खानची भूमिका गाजवणारे अभिनेते कोण?

Apurva Kulkarni

राजा शिवाजी

सध्या सगळीकडे राजा शिवाजी सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

अफझल खान

राजा शिवाजी सिनेमातील सगळेच पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. परंतु त्यातील अफझल खानाचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे.

भूमिका

आतापर्यंत शिवरायांच्या सिनेमामध्ये कोणत्या कोणत्या अभिनेत्याने अफझल खानाची भूमिका साकारली आहे जाणून घेऊया.

शिवाजी राजे भोसले बोलतोय

शिवाजी राजे भोसले बोलतोय या मराठी सिनेमाच्या पोवाड्यात अभिनेते भरत दाभोळकर यांनी साकारली आहे.

शेर शिवराज

अभिनेते मुकेश ऋषी यांनी शेर शिवराज या मराठी सिनेमात अफझल खानाची भूमिका साकारली होती. त्यांची भूमिका प्रचंड चर्चेत आली होती.

राजा शिवाजी

राजा शिवाजी सिनेमात संजय दत्त याने अफझल खानाची भूमिका साकारली आहे. त्याची ही भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.

सोशल मीडिया

सध्या सोशल मीडियावर राजा शिवाजी सिनेमाची चर्चा रंगाताना पहायला मिळतेय. या सिनेमामध्ये बॉलिवूडमधील अनेक मोठे कलाकार आहेत.

