संगणक प्रोग्रामिंगची जननी! २०० वर्षा पूर्वी लिहिला पहिला कोड...

Anushka Tapshalkar

संगणक प्रोग्रामिंगची जननी!

आजच्या संगणकाच्या इतिहासात एका महिलेचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तिचे नाव आहे ॲडा लव्हलेस!

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

संगणकाची कल्पना कधी सुचली?

१९व्या शतकात चार्ल्स बॅबेज यांनी Analytical Engine या यांत्रिक संगणकाची संकल्पना मांडली. हे यंत्र गणिती गणना करण्यासाठी तयार करण्याची योजना होती.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

१८४३ मध्ये लिहिला इतिहास!

ॲडा यांनी बॅबेज यांच्या यंत्रावरील लेखाचे भाषांतर केले आणि त्यासोबत स्वतःच्या सविस्तर नोंदी लिहिल्या. त्यात गणिती गणनांसाठी अल्गोरिदमही होता.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

पहिल्या संगणक प्रोग्रामची सुरुवात

बेर्नुली संख्यांची गणना करण्यासाठी त्यांनी लिहिलेला अल्गोरिदम संगणक प्रोग्रामिंगच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

Ada Lovelace Computer History

|

sakak

गणितापलीकडचा विचार!

ॲडा यांना जाणवले की अशा यंत्रांचा उपयोग केवळ गणिती गणनांसाठीच नव्हे, तर योग्य सूचना दिल्यास संगीतासारख्या गोष्टींसाठीही होऊ शकतो.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

प्रसिद्ध कवीची मुलगी

ॲडा या प्रसिद्ध इंग्लिश कवी लॉर्ड बायरन यांच्या कन्या होत्या. त्यांच्या आईने त्यांना गणित आणि तर्कशास्त्राच्या अभ्यासासाठी प्रोत्साहन दिले.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

काळाच्या पुढचा विचार

संगणक आजच्या स्वरूपात अस्तित्वात येण्याच्या कित्येक दशकांपूर्वीच ॲडा यांनी प्रोग्रामिंगची क्षमता ओळखली होती. त्यांचे विचार आजही प्रेरणादायी आहेत.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

ॲडा यांचे ऐतिहासिक निवासस्थान

इंग्लंडमधील हॉर्सले पार्कशी ॲडा यांचा संबंध होता. या ऐतिहासिक वास्तूला त्यांच्या जीवनकथेच्या संदर्भात विशेष महत्त्व आहे.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

आजच्या डिजिटल जगाचा पाया

आज स्मार्टफोन, संगणक आणि डिजिटल तंत्रज्ञान आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. संगणकाच्या क्षमतेविषयी दूरदृष्टी दाखवणाऱ्या ॲडा यांचे योगदान त्यामुळे विशेष ठरते.

Ada Lovelace Computer History

|

sakal

संदर्भ

सदर माहिती इतिहासाच्या पाऊलखुणा या फेसबुक पेजवरून घेण्यात आली आहे.

Reference

|

sakal

'या' हिंदू राणीने ३० हजार मुघल सैन्याचं कापलेले नाक, इतिहासातील थरारक घटना !

Rani Karnavati History

|

esakal

आणखी वाचा