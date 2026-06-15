भाजीत शेंगदाण्याचा कूट घालता? 'या' लोकांसाठी ठरू शकतो घातक!

Aarti Badade

प्रत्येक भाजीत कूट घालण्याची सवय

भेंडीपासून ते पालेभाज्यांपर्यंत प्रत्येक भाजीत शेंगदाण्याचा कूट घालण्याची सवय अनेकांना असते, जी आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

अपचन आणि तीव्र ॲसिडीटी

सरसकट सगळ्याच भाज्यांमध्ये रोज दाण्याचा कूट घातल्यास पचनक्रियेवर ताण पडतो, ज्यामुळे अपचन आणि ॲसिडीटीचा त्रास वाढतो.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

पित्ताचा भयंकर त्रास

शेंगदाण्यांमध्ये फॅट्सचे (स्निग्ध पदार्थ) प्रमाण जास्त असते; त्यामुळे याचे रोज अतिसेवन केल्याने शरीरात पित्त वाढू शकते.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

बॅड कोलेस्टेरॉल वाढण्याचा धोका

मर्यादित प्रमाणात शेंगदाणे पौष्टिक असले, तरी रोजच्या अतिवापरामुळे शरीरातील घातक 'बॅड कोलेस्टेरॉल'ची पातळी वेगाने वाढू शकते.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

पोट फुगणे आणि ॲलर्जी

शेंगदाणे खूप जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने पोट फुगणे, गॅस होणे, अंगावर खाज येणे किंवा जुन्या ॲलर्जीचा त्रास पुन्हा उफाळून येणे असे त्रास होतात.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

दम्याच्या रुग्णांसाठी धोक्याचे

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, दम्याचा (Asthma) किंवा श्वसनाचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी भाजीमध्ये शेंगदाण्याचा कूट अतिप्रमाणात खाणे टाळायला हवे.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

भाजी करताना बदला पद्धत

पोटाचे विकार किंवा कोलेस्टेरॉल टाळण्यासाठी काही दिवस प्रत्येक भाजीत कूट घालणे थांबवून आलं, लसूण किंवा कांदा-टोमॅटोचा वापर वाढवावा.

Avoid Peanuts Grated Powde Health

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Sakal

चहासोबत बिस्किट किंवा चपाती खाण्याआधी हे वाचा!

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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Sakal

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