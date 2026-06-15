चहासोबत बिस्किट किंवा चपाती खाण्याआधी हे वाचा!

Aarti Badade

आरोग्यासाठी चुकीचे कॉम्बिनेशन

चहासोबत बिस्किट किंवा चपाती खाणे ही अतिशय सामान्य सवय असली, तरी आरोग्याच्या दृष्टीने हे एक अत्यंत चुकीचे कॉम्बिनेशन आहे.

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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पोटाच्या समस्या आणि ॲसिडिटी

बिस्किटांमधील मैदा आणि ट्रान्स फॅटमुळे पचनावर ताण येतो, ज्यामुळे पोटात गॅस, जळजळ आणि तीव्र ॲसिडिटीची समस्या उद्भवू शकते.

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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Sakal

वजन आणि साखर वाढण्याचा धोका

बिस्किटांमध्ये अतिरिक्त रिफाइंड साखर असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढते आणि वजन देखील वेगाने वाढू लागते.

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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Sakal

लोहाचे (Iron) शोषण थांबते

चहामधील 'टॅनिन' हे रसायन चपातीमधील लोह शरीरात शोषून घेण्यास अडथळा आणते, ज्यामुळे शरीरात रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया) होऊ शकते.

प्रथिनांचे पचन मंदावते

चहातील टॅनिन घटकांचा चपातीमधील प्रथिनांशी (प्रोटीन) संयोग झाल्याने पचनक्रिया मंदावते आणि अन्न पचण्यास कमालीचा त्रास होतो.

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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Sakal

अपचन, बद्धकोष्ठता आणि कफ

गहू आणि साखरेचे मिश्रण पचायला अतिशय जड असते, ज्यामुळे शरीरातील कफ वाढतो आणि बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास सुरू होतो.

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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Sakal

आरोग्यदायी नाश्त्याचे उत्तम पर्याय

सकाळी चहा-बिस्किटांऐवजी आहारात भिजवलेले बदाम, शेंगदाणे, ओट्स किंवा पारंपरिक पौष्टिक घरगुती नाश्त्याचा समावेश करणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Disadvantages of Eating Biscuit and Chapati with Tea

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Sakal

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