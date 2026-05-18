इडली खाऊन कंटाळा आलाय मग एकदा आंबा इडली नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni

आंबा इडली

तुम्हाला सुद्धा नेहमीच तीच ती इडली खाऊन कंकृती

सुरुवातीला एक मोठ्या भाड्यांत आंब्याचा गर, साखर किंवा गूळ, ओले खोबरे मिक्सरमधून वाटून घ्या.

टाळा आला असेल तर एकदा घराच्या घरी आंबा इडली नक्की ट्राय करा.

|

कृती

एकजीव करा

आता या वाटणात रवा, दूध, वेलची पूड आणि चिमूटभर मीठ घालून एकजीव करा.

रवा फुलेल

१० ते १५ मिनिटं मिश्रण झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा छान फुलला जाईल.

मिश्रण घट्ट

जेव्हा इडलीच्या पिठासारखे मिश्रण घट्ट होईल तेव्हा त्यात थोडं पाणी किंवा दूध टाका.

खायचा सोडा

जेव्हा तुम्ही इडली बनवायला घ्याल, त्यावेळी त्या पिठात खायचा सोडा किंवा इनो घाला. त्यानंतर ते पीठ एक मिनिटं हलक्या हाताने फेटा.

तूप

इडलीच्या साच्यांना तूप लावून त्यात काजूचे तुकडे ठेवा आणि वरुन हे तयार केलेलं मिश्रण टाका

आंबा इडली

इडलीप्रमाणेच १० ते १५ मिनिटं हे आंबा इडली वाफवून घ्या. इडली शिजल्यानंतर दोन मिनिटांनी साच्यातून बाहेर काढा. तुमची मऊ लसलुशीत आंबा इडली तयार आहे.

