Wealth of Chief Ministers : देशभरातील मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती जाणून घ्या, फक्त एका क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe

मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू -

या यादीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू हे तब्बल ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत.

मुख्यमंत्री पेमा खांडू -

तर दुसऱ्या क्रमांकावर अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू असून त्यांची संपत्ती ३३२ कोटी रुपये आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या -

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ५१ कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत आहेत.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी -

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या मुख्यमंत्री आहेत,  त्यांची मालमत्ता १५ लाख रुपयांपेक्षा थोडीशी जास्त आहे.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला -

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची मालमत्ता ५५ लाख रुपयांची आहे.

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन -

केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन हे १ कोटी रुपयांपेक्षा थोडे जास्त संपत्ती असलेले तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात कमी मालमत्ता असलेले मुख्यमंत्री आहेत.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा -

राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांची संपत्ती १.४६ कोटी रुपये आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ -

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची एकूण संपत्ती १.५४ कोटी रुपये आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार -

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची संपत्ती १.६४ कोटी रुपये आहे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान -

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची संपत्ती १.९७ कोटी रुपये आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस -

एडीआरच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एकूण संपत्ती १३.२७ कोटी आहे.

Next : बुमराहने गोलंदाजीच्या प्रेमापोटी या तीन आवडत्या पदार्थांचा केला त्याग

Jasprit Bumrah | Sakal
येथे पाहा